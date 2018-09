Klimmstrecke

Auch im Sport will China bis zum Jahr 2000 in die Weltrangliste aufrücken. In den nächsten drei Jahren wird in allen Fabriken und Dörfern der Breitensport gefordert, und von 1985 an soll für jeden Chinesen Sport ein Teil des täglichen Lebens sein. Der greise Marschall Yeh Tschienying schrieb den Sportlern eine Widmung in Versen: „Trainiert hart, leistet körperliche Arbeit und erklimmt die Höhen des internationalen Sports!“

Seid fruchtbar

Die Sowjetunion hält zur Zeit nichts von Geburtenkontrolle, im Gegenteil, sie ermutigt die Familien zum Kinderkriegen, Die Gründe: Überalterung infolge hoher Kriegsverluste (20 Millionen Tote), Knappheit an Arbeitskräften, Bevölkerungsdefizit im weiträumigen Sibirien, sinkende Geburtenrate (sie fiel zwischen 1960 und 1970 von 24,9 auf 17,5 pro Tausend).

Unvereinbar?

Das Oberste Gericht Israels muß entscheiden, ob es das verfassungsmäßige „Heimatrecht des ganzen Volkes Israel“ auch einer aus Amerika stammenden Jüdin zugestehen will, die sich zu Christus bekennt. Die private Organisation „Messpanische Juden“ in Minneapolis (Minnesota) vertritt eine Klage Eileen Dorflingers, die um ihre israelische Staatsbürgerschaft kämpft. Ihr war der Paß entzogen worden, als sie 1976 von einer Amerikareise nach Israel zurückkehrte. Erst ein Gespräch mit Ministerpräsident Menachem Begin verhalf ihr dann zu einer befristeten Aufenthaltserlaubnis, die jetzt abgelaufen ist.