Von Kurt Becker

Die Neutronenwaffe, so lautet der Befund des amerikanischen Verteidigungsministers Harold Brown, ist weder ein Allheilmittel noch ein besonderer Anlaß, alarmiert zu sein, sondern eine nützliche Ergänzung des westlichen taktisch-nuklearen Verteidigungspotentials. Von so viel Nüchternheit des Urteils sind die Westeuropäer, zumal die Deutschen, noch weit entfernt. Allerdings scheint die Gefahr einer Rückkehr zu der leidenschaftlichen Verteufelung von Atomwaffen, wie vor zwei Jahrzehnten, oder zum Ansturm gegen die friedliche Atomnutzung bei Kernkraftwerken, wie in den vergangenen Jahren, erst einmal gebannt zu sein. Die Bundesregierung hält die Stimmungen im Zaum: Sie gibt sich so wortkarg, daß sie nirgendwo anecken kann und sich innen- und außenpolitischen Ärger vom Hals hält. Freilich läuft sie mit ihrer Zugeknöpftheit das Risiko, den amerikanischen Präsidenten zu verprellen, der ja noch immer auf eine Stellungnahme der Verbündeten zur Neutronenbombe wartet.

Klaus Bölling, der Regierungssprecher, erklärte in der vorigen Woche zur Neutronenwaffe lediglich, Bonn werde sich dafür einsetzen, daß alle sich bietenden Möglichkeiten zu angemessenen Fortschritten bei Rüstungskontrollverhandlungen genützt würden, auch im Hinblick auf die Rüstungsentwicklung im Osten, ehe es tatsächlich zur Stationierung von Neutronenwaffen in Europa komme. Zugleich hob die Bundesregierung die ausschließliche Zuständigkeit der Vereinigten Staaten für die Entscheidung über die Produktion der Neutronenwaffe hervor.

Die vom Kanzler verordnete Reserviertheit ist nicht unproblematisch. Sie ist ein schwieriger Versuch, die Debatte über die Neutronenbombe so zu dämpfen und zu kanalisieren, daß die Regierung wegen dieser Waffe weder ihren innenpolitischen Rückhalt gefährdet noch sicherheitspolitische Entscheidungen trifft, die sich als nicht mehr reparabel erweisen. Aber ihr gelingt diese Taktik nur, weil sie der Antwort auf die Frage Jimmy Carters an alle Nato-Mitglieder, ob sie die Herstellung der Neutronenbombe befürworten, beharrlich ausweicht.

Gleichwohl darf angenommen werden, daß Bonn sich der Produktion und einer späteren Stationierung nicht widersetzt, sondern nur formal seine Handlungsfreiheit bewahren möchte. Bloß ist es für die Amerikaner kaum akzeptabel, daß die Produktionsentscheidung allein in ihre Hände gelegt werden soll. Washington möchte die Verbündeten von Beginn an auf die Waffe festlegen. In stiller Vorahnung erklärte Verteidigungsminister Brown schon im vergangenen Dezember am Rande der Brüsseler Nato-Konferenz: „Wenn solche Waffen nicht nach Europa gebracht werden sollen, dann wurden wir dies bei der Entscheidung über die Beschaffung sehr genau erwägen müssen.“ Am Ende der Konferenz sagte der Minister noch deutlicher: „Wir wollen es nicht dazu kommen lassen, daß wir sie herstellen und unsere Verbündeten dann beschließen, sie nicht in Europa stationieren zu lassen. Natürlich müßte auf die Ankündigung der Produktion die Mitteilung über ihre Stationierung folgen.“

Daran hat sich nichts geändert. Geschrumpft ist jedoch die Bereitschaft Bonns, überhaupt aller Verbündeten, auf die amerikanische Ausgangsfrage präzise zu antworten. Gründe, die für diese Zurückhaltung ins Feld geführt werden können, gibt es mehrere – innenpolitische Widerstände, militärische Zweifel, auch die sowjetische Kampagne. Aber nach dem jüngsten wirtschaftspolitischen Stimmungstief zwischen Bonn und Washington droht nun vielleicht auch eine Kollision wegen der Neutronenwaffe. Dabei geht die Entwicklung dieser Waffe ja auf das allgemeine Verlangen des Bündnisses und gerade der Bundesrepublik zurück, dem beunruhigenden Zuwachs an sowjetischen gepanzerten Angriffskapazitäten in der DDR eine spektakuläre Abschreckung entgegenzusetzen. Ihre besondere Eignung zur Vereitelung von Panzervorstößen soll das militärische regionale Ungleichgewicht in Mitteleuropa politisch beseitigen. Im übrigen haben ja gerade die Westdeutschen seit Jahren „saubere“ Atomwaffen verlangt.

Wird sich Carter mit einer nur halbherzigen und verschlüsselten Zustimmung zur Stationierung der Neutronenwaffen in Europa – und Europa heißt vor allem: in der Bundesrepublik – zufriedengeben? Hans-Dietrich Genscher hat diese heraufdräuende Gefahr in der Allianz offenbar am meisten irritiert. Wie so oft glaubte er, substantielle politische Probleme durch taktische Prozeduren lösen zu können. So inspirierte er die FDP-Bundestagsfraktion zu einem uneingeschränkt zustimmenden Beschluß zur Neutronenbombe. Davon versprach er sich zugleich einen kräftigen Druck auf die Sozialdemokraten, deren Widerwille gegen diese Waffe durch die nicht zu Ende gedachte Verdammung Egon Bahrs – „eine Perversion des Denkens“ – sich zu einem unüberwindbaren Widerstand zu verhärten drohte.