Von Heinz Michaels

Helmut Horn, Präsident des Stuttgarter Oberlandesgerichts, war am letzten Freitag völlig überrascht. Kaum lag in der Schlichtungsverhandlung über die Metallarbeiterlöhne sein Einigungsvorschlag auf dem Tisch, da war er auch schon nicht mehr wert als das Papier, auf dem er geschrieben war.

Franz Steinkühler, der Stuttgarter Bezirksleiter der IG Metall, bezeichnete die vorgeschlagene Lohnerhöhung von 4,8 Prozent als „nicht akzeptabel“, denn sein Ziel war es, die Fünf-Prozent-Barriere zu überspringen. Und Heinz Dürr, Verhandlungsführer der Arbeitgeber, lehnte den Satz als zu hoch ab.

Einen Tag später endete auch die Schlichtung in Nordrhein-Westfalen ohne Ergebnis. Das Pokerspiel um die Löhne für 3,6 Millionen Metallarbeiter, dem wichtigsten Tarifabschluß in der deutschen Wirtschaft, geht in die letzte Runde; im Topf ist eine Milliardensumme. Allein die IG Metall muß mit einem Einsatz von einer halben Milliarde rechnen, wenn es in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zu einem dreiwöchigen Arbeitskampf kommen sollte. Mit den Vorbereitungen für eine Urabstimmung der Gewerkschaftsmitglieder hat der Countdown hierfür begonnen.

Die starken Worte, die von Arbeitgebern wie Gewerkschaften in dieser Lohnrunde gebraucht wurden und werden, sind nicht einfach als Theaterdonner abzutun. Seit Monaten verdichtet sich der Eindruck, daß es im Verhältnis zwischen den beiden Sozialpartnern heißt: Nichts geht mehr.

Es begann damit, daß der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am 1. Juli letzten Jahres seine Teilnahme an der Konzertierten Aktion aufkündigte, nachdem die Arbeitgeber zwei Tage zuvor in Karlsruhe ihre Verfassungsbeschwerde abgeliefert hatten. Auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall, der größten Einzelgewerkschaft im DGB zum Beispiel wurde dieser Beschluß noch einmal massiv bekräftigt. Seitdem häufen sich die Meldungen über fehlgeschlagene Verhandlungen zwischen den Tarifparteien: