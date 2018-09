Inhalt Seite 1 — Spielkasino für ein paar Wochen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Während der Franc schwach bleibt, steigen die Aktienkurse

Wundersames geschieht zur Zeit an der Pariser Börse. Während der Kurs des französischen Franc vor allem gegenüber dem Schweizer Franken und der Deutschen Mark Reiter schwach bleibt, klettern überraschend die Aktienkurse.

Daß der Franc vor Wahlen absackt, entspricht einer fast geheiligten Tradition. Für hundert Mark gab es Ende vergangener Woche 236 Francs – mehr als je zuvor. Für die französische Exportindustrie ist das eine willkommene Stütze, doch psychologisch wird eine Abwertung vom Publikum (und damit von den Wählern) immer noch als Schwäche verstanden, was den Regierungsparteien nicht gerade ins Konzept passen kann.

Doch dafür haben die Aktienkurse einen unerwarteten Höhenflug angetreten. Innerhalb von vierzehn Tagen ging der amtliche Kursindex um fünf Punkte nach oben; auch nach den unvermeidlichen Gewinnmitnahmen blieb die Tendenz im Pariser Börsenpalast steigend. "Im (gegenwärtigen Wahlklima", kommentierte das Magazin L’Express, "sind Überraschungen immer möglich." Und die Tageszeitung Le Monde verglich die Börse mit einem "gigantischen Spielkasino", an dem sich das Wahlroulette wachsender Beliebtheit erfreut.

Im Grunde gibt es keine seriöse Begründung für die plötzliche Hausse. Da Börsianer ihresgleichen am meisten Glauben schenken, haben sie sich wohl vom Optimismus der Londoner Buchmacher anstecken lassen, die eine Niederlage der linken Parteien voraussagen. So setzt die Pariser Börse heute eindeutig auf den Sieg der Regierung, allen gegenläufigen Meinungsumfragen zum Trotz.

Und wenn es denn wahr ist, daß Londoner Wettbüros immer den richtigen Riecher hatten, wenn es um Wahlergebnisse ging, ist es kein Wunder, daß nun auch die Pariser Börsianer Gründe dafür entdecken, ihrem monatelangen Pessimismus abzuschwören. Da ist vor allem der unerquickliche Streit zwischen den linken Parteien, die sich Tag für Tag gegenseitig den Bruch ihrer Abmachungen vorwerfen und auch vor persönlicher Polemik nicht zurückschrecken.

Sozialisten und Kommunisten sind heute so zerstritten, daß sich niemand ernsthaft vorstellen kann, wie sie eine gemeinsame Regierung zustande bringen wollen. Trotzdem ist ungewiß, ob die Kommunisten überhaupt an die Macht wollen und nicht nur zum Schein die Verteilung der Ministerposten diskutieren. Wie auch immer, für Börsianer ist die Linke nicht vertrauenswürdig – und sie sind offensichtlich davon überzeugt, daß die Mehrheit der Franzosen so denkt wie sie.