Von Wolf-Dieter Narr und Uwe Wesel

Nach Ostern tritt in Frankfurt das „Russell-Tribunal“ zusammen, um angebliche Verletzungen der Menschenrechte in der Bundesrepublik zu untersuchen. Kürzlich hat der Kölner Rechtsprofessor Kriele in der ZEIT den Veranstaltern vorgeworfen, ihre Anklagen seien grundlos. Heute antworten ihm die Berliner Professoren Narr (Politologe) und Wesel (Jurist). Beide sitzen im Beirat des Tribunals.

Vor sechs Jahren einigten sich der damalige Kanzler Willy Brandt und die Ministerpräsidenten der Länder auf einen Beschluß, der als sogenannter „Radikalenerlaß“ in die deutsche Nachkriegsgeschichte eingegangen ist. Das war das Startzeichen für eine ihrer verhängnisvollsten Entwicklungen, die Praxis der Berufsverbote. Sie hat sich seitdem ständig ausgeweitet. Wenn man meinte, es könne jetzt nur noch besser werden, kamen neue Ungeheuerlichkeiten, wie etwa das Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach gegen Heinrich Haeberlein. Vor einem halben Jahr wohl hätte es kaum jemand für möglich gehalten. Inzwischen haben wir uns schon fast wieder daran gewohnt.

Über eine Million Menschen sind seit 1972 vor ihrer Einstellung oder Ausbildung im öffentlichen Dienst überprüft worden. Mindestens für 20 000 von ihnen hat der Verfassungsschutz sogenannte „Erkenntnisse“ vorgelegt. Wahrscheinlich 2000 Berufsverbote sind inzwischen ausgesprochen worden. In einer Stadt wie Berlin gab es vor zehn Jahren vielleicht ein oder zwei Dutzend Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Heute sind es mehrere hundert. Aus der abwehrbereiten Demokratie droht die von der Demokratie sich befreiende Abwehr zu entstehen.

Der Fall Traube ist kein Einzelfall geblieben. Ein Verteidigungsminister mußte gehen, weil das, was man heute einen Lauschangriff nennt, auf das Büro des KBW in Frankfurt nämlich, mit unserer Verfassung nun tatsächlich nicht mehr vereinbar war. Menschenrechte sind verletzt worden. Und anderswo? Es gibt schon wieder verbotene Bücher. Der Bundesgerichtshof bestätigte die Beschlagnahme der ersten Ausgabe von Bommi Baumanns „Wie alles anfing“, in dem er aufforderte, „die Knarren wegzuwerfen“. Die Verleger wurden bestraft. Es gibt seit 1976 einen § 88a im Strafgesetzbuch, der die „Befürwortung“ von Gewalttaten unter Strafe stellt.

Aber. Martin Kriele hält es für abwegig zu behaupten, der Autor der „Katharina Blum“ könne davon betroffen werden. Wirklich? Man sehe sich nur an, was der damalige Vertreter der Bundesregierung, er ist heute Richter im „Staatsschutz“-Senat des Bundesgerichtshofes, dazu vor dem Rechtsausschuß des Bundestages erklärt hat: „Erstens gibt es Befürwortung in der Form der indirekten Aufforderung, zweitens Befürwortung in der Form scheinbarer Distanzierung, drittens Beschreibung strafbarer Handlungen mit Nachahmungstendenz, viertens Befürwortung in der Form der Billigung eines historischen Ereignisses in der Absicht, es als nachahmenswertes Vorbild hinzustellen, fünftens Befürwortung in der Form der Ankündigung oder Vorhersage von Gewalttaten mit Nachahmungstendenz und sechstens Befürwortung von Gewalt in der Form des Abdrucks fremder Meinungen, wobei der Autor die fremde Meinung sich zu eigen macht, um einen bestimmten Eindruck zu erzielen.“ Und Cärlyles Geschichte der Französischen Revolution? Oder Mommsens Römische Geschichte?

Wir haben ein Kontaktsperregesetz, das Martin Kriele nicht erwähnt. Ohne jede richterliche Kontrolle hätte es innerhalb von zwei Wochen die rechtzeitige Sicherung der Beweise für die Unschuld Frau Poensgens verhindern können, nachdem sie von entscheidenden Zeugen als angebliche Komplizin der Mörder Jürgen Pontos identifiziert worden war. Und in Kürze wird ein neues Gesetz über den Ausschluß von Strafverteidigern in Kraft treten, das den erfolgreichen Kampf der Liberalen im 19. Jahrhundert um die „freie Advokatur“ in einem Teilbereich unseres Strafprozesses total zunichte macht. Es war der Kampf darum, daß ein Bürger vor Gericht vom Verteidiger seiner Wahl, seines Vertrauens, und nicht durch einen staatlichen Justizkommissar vertreten wird, der Kampf um eines der wichtigsten Bürgerrechte, das nun bei Vorliegen eines bloßen einfachen Tatverdachtes aufgehoben werden kann. Otto Schily, dessen Ausschluß von der Verteidigung Gudrun Ensslins vor fünf Jahren noch vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden ist, könnte heute ohne jede Schwierigkeit ausgeschlossen werden, nur wegen des damaligen Verdachts, so unbegründet er auch gewesen ist, denn die Bundesanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren ja immer noch nicht eingestellt.