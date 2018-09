Junge Leute über: Kasernen für Zivildienstleistende?

Was steckt eigentlich hinter dem grundsätzlichen Gedanken der Kasernierung für Bürger, die das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung in Anspruch genommen haben? Nach Iven und Leber soll der Zivildienst „unattraktiver“ gemacht werden, wegen angeblich „ungesicherter Verteidigungsbereitschaft der Bundesrepublik“. So sind also Kasernen für Kriegsdienstverweigerer primär von keinem Nutzen. Ihr Sekundäreffekt, die Abschreckung, ist der wichtigere. Für die Betroffenen stellt die Kasernierung eine sie bedrohende Gefahr dar: So werden die frustrierenden Erlebnisse eines Kriegsdienstverweigerers, der im Altersheim arbeitet und Menschen, die er pflegt, trotzdem sterben sieht, nicht gelöst oder abgebaut, sondern eklatant verstärkt. Eine Kaserne stellt einen Zwang dar, der nun einmal im Konzept der Kaserne angelegt ist. In Kasernen kann nicht für den Frieden gearbeitet werden, sondern nur dagegen. Hans Hubbertz, 17 Jahre

Als Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleistender lehne ich den Militarismus und alle seine Strukturen ab. Kasernen für den Zivildienstleistenden bedeuten aber die Übertragung militärischer Strukturen auf den Zivildienst, wodurch dieser keine Alternative zum Wehrdienst mehr darstellen würde, sondern zum „Reichsarbeitsdienst“ degradiert würde. Zivildienst sollte aber Friedensdienst sein, dem militärische Strukturen von Grund auf widersprechen. Kasernierte Zivildienstleistende sollen stündlich an verschiedene Arbeitsstellen „vermietet“ werden, mal hierhin, mal dorthin. Eine sinnvolle Friedensarbeit wird dann noch unmöglicher gemacht. Herr Iven hat in den vergangenen Jahren schon mehrmals versucht, die Zivildienstleistenden zu kasernieren, was aber immer an deren Widerstand scheiterte. Der jetzige Versuch steht in direktem Zusammenhang mit der Abschaffung des Prüfungsverfahrens. Die Bundesregierung, und somit auch Herr Iven, ist wegen der steigenden Anzahl von Kriegsdienstverweigerern bemüht, den Zivildienst noch unattraktiver zu gestalten und seines Sinnes zu berauben, damit möglichst wenige von ihrem im Grundgesetz garantierten Recht auf Kriegsdienstverweigerung Gebrauch machen. Mit demselben Ziel ist der Zivildienst auch auf 18 Monate verlängert worden. Es bleibt nur zu hoffen, daß durch den dauernden gemeinsamen Widerstand lichkeit Herr Iven seine Kasernierungspläne zurücknehmen muß.

Christian Hessel, 20 Jahre

*

Die sogenannte Wehrgerechtigkeit soll erhöht werden – sprich: die Unterschiede zwischen Kriegsdienst und Friedensdienst sollen verwischt werden. Laut Iven soll die „Attraktivität“ (?) des Zivildienstes gemindert werden. Durch eine Kasernierung werden die Zivildienstleistenden gewissermaßen auf Abruf für Arbeiten, die im Aufgabenbereich von öffentlichen Verwaltungen anfallen, also „gemeinschaftsorientiert“ sind, verfügbar gemacht. So will man verhindern, daß sie durch eine Bindung an einen festen Arbeitsplatz wie bisher (Pflegeheim, Klinik, pädagogische Einrichtungen) ihr friedenspolitisches Bewußtsein an die Öffentlichkeit tragen. Weil ein wirklicher Friedensdienst das Verteidigungskonzept der Bundesrepublik untergraben (Wehrkraft zersetzen) könnte, soll er zum Strafdienst degradiert werden. Rainer von dem Bussche, 18 Jahre

Durch Kasernen läßt sich der individuelle Einsatz der Zivildienstleistenden an entlegenen Orten eines Randgebietes nicht mehr gewährleisten. Gerade das ist aber ein besonderer Vorteil der Zivildienstleistenden: der Heimschläfer ist an seinem jeweiligen Einsatzort sofort und auch zu außerplanmäßigem Einsatz bereit. Befindet sich ein Zivildienstleistender aber nicht in seinem Heimatort, so entstehen Fahrtkosten und ein zusätzlicher Zeitverlust. Werden Zivildienstleistende aus Hamburg nach Frankfurt oder umgekehrt berufen, um Bundeswehrzustände zu schaffen, so widerspricht dies jeglicher menschlichen Vernunft, abgesehen von den überflüssigen Kosten für die Heimfahrt an den Wochenenden. Fraglich ist auch das Argument, man wolle mehr Gerechtigkeit schaffen. Es scheint, als ob man dem Zivildienstleistenden nur die eigenen Bettfedern neidet, in denen er morgens vielleicht eine Stunde länger schlafen kann.