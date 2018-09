Klassisch sind die von den „Amici della Musica“ veranstalteten. Nachmittagskonzerte (sonnabends um 16.30 Uhr im Teatro della Pergola): Am 18. März spielt ein junges Quartett aus Rom – Violine, Viola, Cello und Harfe – Stücke von Mozart, Beethoven, Donizetti, Rossini und Debussy, am 1. April trägt Joaquin Achucarro, ein erfolgreicher spanischer Pianist, der bei Gieseking und Magaloff studierte, Schumann, Brahms, de Falla und Granados vor und am 8. April, als Höhepunkt der Saison, spielt das ungarische Bartok und Brahms.

Ein Kontrast zu diesen klassischen Veranstaltungen: die Theaterwerkstatt, die Luca Ronconi in Prato, nur wenige Kilometer vor Florenz, gegründet hat. Im Ausland ist Ronconi durch seinen „Orlando furioso“ und Inszenierungen an der Scala bekannt (in diesem Jahr z.B. des „Don Carlos“ – hier ist vielleicht die Fernsehübertragung aus der Scala der live Aufführung vorzuziehen, wo gewisse reizbare Opernfanatiker in den oberen Rängen Ronconis Einfälle mit „Ridicolo!“-Rufen quittieren). Nicht jeder weiß, daß die wichtigsten experimentellen Arbeiten Ronconis draußen in Prato aufgeführt wurden, jenem wenig einladenden Industriezentrum vor den Toren von Florenz. Das kommende Ereignis ist „Baccanti“. Autoren sind Euripides und Ronconi, einziger Darsteller die begabte und vielseitige Marisa Fabbri. Ronconi hat den Euripides-Text sozusagen destilliert, die Stimmen und den Chor auf einen Monolog reduziert und diesen räumlich auf neun einzelne Stationen innerhalb der Räume und Korridore des Magnolfi-Theaters, die für den Anlaß geschickt wiederhergerichtet wurden, verteilt. Marisa Fabbri führt ihr Publikum ein und aus, auf und ab, und am Ende kann die winzige Zuschauergruppe (jeweils 24 Personen) ihr kaum genug applaudieren. (Teatro Metastasio, Prato, am 11., 13., 14., 16., 18., 21., 23., 29. und 31. März jeweils um 21.30 Uhr)

Es gibt eine weitere Veranstaltung in der Osterzeit, die sich Florenz-Besucher nicht entgehen lassen sollten: Am Ostersonnabend, 26. März, findet um 10.00 Uhr an der Kathedrale statt, was sich „Scoppio del Carro“ nennt. Ein Brauch von offensichtlich heidnischem Ursprung und mittelalterlich-religiösem Gepräge: Eine reich verzierte, mit Feuerwerkskörpern geschmückte Kutsche fährt auf dem Domplatz vor; an einem eigens dafür angebrachten Drahtseil wird sodann von der Baptistei zu der Kutsche eine Taube aus Metall hinabgeschickt, deren Schnabel mit viel Geknall und Funkensprühen das Feuerwerk auslöst. Explodiert dabei die Kutsche, glauben die Florentiner, daß ihnen ein guter Sommer mit schönem Wetter und reicher Ernte beschieden sei (eine der wenigen Explosionen, für die man dankbar ist).

Eine Ausstellung in Rom sollte man nicht versäumen. Die Galleria di Arte Moderna (Via delle Belle Arti 131) widmet Afro (Afro Basaldella, 1912 bis 1977) viel Raum. In der Zeit nach dem Krieg fühlte sich Afro lange zum Kubismus hingezogen, bevor er sich der Poetik des Informel zuwandte. Die Anordnung der Ausstellung macht eine Interpretation des Werkes deutlich, und es mag befremden, daß hier Tonalität und Farben eine größere Bedeutung zukommt als der formalen Komposition. An den Wänden der riesigen Haupthalle hängen die Bilder in drei oder vier Reihen bis nahe unter die Decke, so daß den einige Meter tiefer die Hälse reckenden Besuchern Einzelheiten verlorengehen. (Geöffnet dienstags bis freitags 9 bis 14 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 13 Uhr, montags geschlossen; Katalog 3500 Lire)