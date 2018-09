Dreiklang: Wegscheid im südlichen Bayerischen Wald lockt mit drei Neuerungen: dem rund 500 Meter langen Skilift mit einer stündlichen Förderkapazität von 800 Personen (eine Zehnerkarte kostet 5 Mark), der Langlaufloipe mit zwei Streckenabschnitten von 12 und 4 Kilometern Länge und mit dem gerade eröffneten Tenniscenter. Information: Verkehrsamt, 8396 Wegscheid, Tel. (0 85 92) 2 27 und 4 77.

*

Emmentaler Schlitten: Auf telephonische Bestellung kann man in der Nähe von Zäziwil Pferdeschlitten bestellen und damit das Emmental durchfahren. Pro Stunde zahlen vier Personen im Zweispänner 40 sfr, zwei Erwachsene und ein Kind finden für 30 sfr im Einspänner Platz. Auskunft: Verkehrsverband Emmental, Geschäftsstelle, CH-3550 Langenau, Tel. (0041 35) 2 42 52.

Speise-Abfahrt: Im Aosta-Tal in den italienischen Westalpen wurden jetzt mehrere extra lange Abfahrten eröffnet. In Cervinia fährt eine Seilbahn zum Plateau Rosa: (3500 Meter), von wo eine 18 Kilometer lange Piste bis Valtournenche führt. Coumayeur, am Mont Blanc bietet unter anderem (Toula, Arp und Balme) die Abfahrt durch die Vallée Blanche: Seilbahnaufstieg von Courmayeur bis zur Helbronner-Spitze, 18 Kilometer Abfahrt durch das Mer de Glace zum französischen Skiort Chamonix, Rückkehr per Bus durch den Mont-Blanc-Tunnel.

Gastronomisch lockt die „piste italienne“ am Großen St. Bernhard: Von Bourg-Saint-Bernard (Schweiz) geht es mit der Seilbahn zum Col de Menouve (2800 Meter) hinauf, wo die Zehn-Kilometer-Abfahrt nach dem aostanischen Ort Etroubles beginnt. Hier erwarten den Skiläufer mehrere rustikale Gaststätten mit typischen gastronomischen Spezialitäten des Aosta-Tales.

Gratis-Stock und -Ski: Haslach-St. Stefan am Walde (der Beiname Wald meint Böhmerwald) wirbt mit sechs bis zehn Kilometer langen Loipen und einer günstigen Schneepauschale, sieben Tage Halbpension (Zimmer mit Bad und WC), mit freiem Eisstockschießen und freiem Verleih der Langlaufausrüstung für 1200 Schilling. Auskünfte: Fremdenverkehrsverband A-4170 Haslach.