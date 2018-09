Inhalt Seite 1 — Das Bild Davids Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Nicht sollen über mich sich freuen die unverdient mir feindlich sind.“

David, 35. Psalm 19. Vers

Das war, was der Maler hörte:

Den Auftrag König Sauls, ein Bild des David beim Überschreiten der Grenze Israels nach Philistäa zu malen.

Das war, was er wußte:

David, achter Sohn des Isai, ist geduldeter Gast der Philister. Einst erklang seine Zither zur Erbauung, Belustigung und Wohlgefallen des Herrschers im königlichen Palast. Kampfbeschreibungen verzeichneten seinen Mut beim Sieg über Goliath und andere aus dem feindlichen Philistäa. Legenden und Lieder waren, umgegangen unter den Händlern und Bauern Israels. Auf den Straßen Betlehems und an den Brunnen sangen sie Davids Zeilen: „Die Frevler sollen betteln gehn, der Menschenkinder niedrigste erhöhet werden.“ Einige Zeit duldete Saul, wovor er sich fürchtete, hatte David doch geholfen, die Philister zu vertreiben. Bald aber sah er seine Macht durch Verse in Gefahr und erklärte den Dichter für vogelfrei. Er ließ ihn bis an die Grenze des Landes treiben, auf schmalem Pfad, der aus der Heimat in das Reich Philister-Königs-Achischs führte. Die Zither des Sängers verstummte, seine Verse sollten vergessen sein.

Das war, was der Maler tat: