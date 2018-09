Inhalt Seite 1 — Ganz der Papa? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Nachricht machte sogar noch im zeitungslosen Deutschland Schlagzeilen. "So entstand das erste Labor-Baby", überspannte Montag letzter Woche eine dreispaltige Schlagzeile die knappe, einblättrige Notausgabe einer Hamburger Boulevardzeitung. "Schockierende Einzelheiten" folgten: Ein millionenschwerer amerikanischer Junggeselle habe sich "nach seinem Ebenbild" mit Hilfe eines Arztes – nennen wir ihn Doktor X. – und einer ebenfalls unbekannten Jungfrau einen Stammhalter konstruieren lassen.

So perfekt sei die Gen-Manipulation gelungen, daß das inzwischen 14 Monate alte Kunstbaby sogar die gleichen Fingerabdrücke wie Papa habe. Denn Doktor X., offensichtlich ein äußerst begabter Gen-Ingenieur, verschmolz die Erbinformationen einer Zelle des Millionärs – nennen wir ihn Frank N. Stein – mit einer weiblichen Eizelle, deren genetische Blaupause vorher zerstört worden war.

Die Folge: Nur Papas besonders wertvolles Erbgut vermehrte sich. Die Jungfrau, eigenhändig von Frank N. Stein ausgesucht, hatte nur noch ihre Gebärmutter, quasi als Nährboden, leihweise zur Verfügung zu stellen. Zwar bezahlte Papa Stein sein Mißtrauen gegen minderwertiges weibliches Erbgut mit einer Million Dollar, dafür aber hat er sich ja auch regelrecht verdoppelt (das Baby ist natürlich ein Junge!).

Klingt gut, was? Berichtete denn nicht schon im Juni 1970 Tilman Neudecker auf dieser Seite über die "Zellforschung am Doppelfrosch"? Und träumen denn nicht Bataillone von Tierzüchtern und Genetikern/davon, mit genau solchen Versuchen "bessere" – das heißt für uns ertragreichere – Kinder-, Schweine- oder Hühnerarten zu züchten?

Richtig. Nur gingen diese Versuche bei den genetisch hochkomplizierten Säugetieren (zu denen der Mensch biologisch zu rechnen ist) bisher nicht über die ersten Zellteilungsstadien des Embryos hinaus, dann starb die Frucht ab.

Gewöhnlich berichten Wissenschaftler über ihre Versuche in Fachzeitschriften, die jeden eingesandten Beitrag von einem oder mehreren unabhängigen Experten begutachten lassen. Auch die Nachricht vom 14monatigen Kunstbaby stand in einer Fachzeitschrift – allerdings in einer für Verleger: Publishers Weekly druckte eine Anzeige des New Yorker Verlags J. B. Lippincott ab, der die Veröffentlichung eines neuen Buchs mit dem Titel In His Image: The Cloning of a Man (auf deutsch etwa "Nach seinem Ebenbild: Die künstliche Zeugung eines Menschen") für den 28. April ankündigte.

Autor des geheimnisvollen Werks ist David Rorvik, ein 34jähriger freier Journalist, der auf dem Nachrichtenweg über den Atlantik zum "angesehenen US-Wissenschaftsautor" wurde.