Der Forschungsboom um Prostaglandine hält an. Jetzt stehen diese in Pflanze wie Tier chemisch nahezu identischen Gewebshormone im Verdacht, an der gefürchteten Metastasierung bösartiger Tumoren beteiligt zu sein. Gewebsproben aus Mammakarzinomen, so berichtet der Londoner Chirurg Dr. A. Bennett, enthalten bis zu 42fach höhere Prostaglandinkonzentrationen als gesundes Brustgewebe. Derart hohe Hormonspiegel aber, so die Hypothese des Forschers, begünstigen den lokalen Auftakt der Metastasierung ebenso wie eine Zunahme der Tumorfilialen in der Peripherie. Ob die Fähigkeit eines Karzinoms, sein ungehemmtes Wachstum auf das benachbarte Gewebe auszudehnen, durch bereits vorhandene Hemmstoffe der Prostaglandinsynthese gemindert wird, bleibt klinischen Versuchen vorbehalten. Klinisch zwar erprobt, unter Experten aber umstritten, ist die Rolle dieser aus ungesättigten Fettsäuren aufgebauten Wirkstoffe als Auslöser von Geburtswehen. So beobachten Geburtshelfer, daß eine vaginale Untersuchung die eingeleitete Geburt regelmäßig beschleunigt. Solche Effekte wurden lange dem mechanischen Reiz selbst zugeschrieben. Der britische Gynäkologe Dr. M. D. Mitchell bestimmte nun die Konzentrationen der in Blutdruck und Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur antagonistisch – gegenläufig – wirkenden Prostaglandine Es und Fs-alpha. Der die Geburt stimulierende Fa-alpha-Anstieg erfolgte prompt nach mechanischem Kontakt mit dem Muttermund. Bei Überschreiten des Geburtstermins, Bluthochdruck der Mutter oder Schwangerschaftsvergiftungen werden diese Verhältnisse mit einer Prostaglandin-Infusion erfolgreich simuliert. Keine Einigkeit aber herrscht darüber, ob Totgeburten oder Neugeborenensterblichkeit dadurch abnehmen. In England erklärten zweitausend junge Mütter auf Befragung, daß sie dermaßen ausgelöste Wehen als unnatürlich und überflüssig empfanden. Und 78 Prozent von ihnen wollten beim nächstenmal ohne die Infusion gebären. Solche Anschauung freilich ist nicht die Regel. Manche ethnische Minderheit sucht eine schon eingeleitete Geburt seit jeher in ähnlicher Weise zu beschleunigen – durch Beischlaf.

Aspirin verhindert offenbar Schlaganfälle, indem es die körpereigene Synthese von Prostaglandinen (siehe vorangehenden Bericht) zumindest erschwert. Prostaglandine spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung und deshalb auch bei der Entstehung von Gerinnseln, die Adern in Herz oder Hirn verstopfen und so Schlaganfälle auslösen können. Schon Mitte der 50er Jahre gab es erste Hinweise auf eine Rolle von Aspirin bei der Verhinderung von Herzattacken und Gehirnschlägen. Nun liegen die Ergebnisse einer dreijährigen Untersuchung vor, die von zehn medizinischen Instituten der USA durchgeführt und von Forschern der Universität von Texas koordiniert wurde. In einem großangelegten Doppelblindversuch war die Hälfte einer Gruppe von mehr als 300 Patienten, die bereits leichte Infarkte überlebt hatten, drei Jahre lang mit vier Aspirintabletten pro Tag behandelt worden; die andere Patientengruppe erhielt ein Placebo, ein unwirksames Scheinmedikament (bei einem Doppelblindversuch wissen weder Patienten noch behandelnde Ärzte, was im Einzelfall gegeben wurde; nur eine übergeordnete Kontrollstelle weiß, welche Medikamente wirksam sind). Von den 178 Patienten, die mit Aspirin behandelt wurden, bekamen 88 Prozent während des Testzeitraum keine neuen Anfälle. Bei der mit Placebos behandelten Kontrollgruppe entgingen nur 55 Prozent einer erneuten Attacke. Dennoch empfehlen Ärzte das alte Hausmittel nicht unbedingt als Herzattackenverhüter: Aspirin kann bei häufigem Gebrauch zu Magenblutungen führen.

Der Alkoholismus ist in Europa die weiterverbreitete Suchtform – doch Alkohol selbst macht nicht süchtig. So jedenfalls lautet die Arbeitshypothese einer US-Forschergruppe an der Purdue-Universität. Sie untersuchte die Frage, warum manche Menschen übergangslos vom Abstinenzler zum chronischen Trinker werden und ein Großteil trinkfreudiger Zeitgenossen nach einem bestimmten Tagesquantum aufhört. Vorläufiges Ergebnis ihrer biochemisch abgesicherten Recherchen: Die übermäßige Überschwemmung der Leber mit Alkohol läßt aus einem regulären Abbauprodukt den Stoff Tetrahydropapaverin (THP) entstehen. Wurde THP im Tierversuch dem Gehirn angeboten, so begannen Ratten exzessiv Alkohol zu trinken und litten danach unter Entzugserscheinungen. Unklar sind gegenwärtig noch die exakten Umstände und Quantitäten, unter denen die womöglich erbliche Form des chronischen Alkcholismus als Stoffwechselstörung auftritt.