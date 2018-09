Stammheimer Prozeß geplatzt

Wegen der Auseinandersetzungen um den „Hosenladen-Erlaß“, die Leibesvisitation der Verteidiger in Terroristen-Prozessen, ist am Montag eines der Stammheimer Verfahren – gegen Irmgard Möller und Bernhard Braun – abgebrochen worden. Die Schwurgerichtskammer des Heidelberger Landgerichts entschloß sich dazu, nachdem die vier Pflichtverteidiger von Frau Möller am Montag abermals nicht erschienen waren. Vermutlich kann der Prozeß erst in einigen Monaten wieder aufgerollt werden.

Justizminister unter Beschuß

Der niedersächsische Justizminister Hans Puvogel (CDU) ist von der Opposition zum Rücktritt aufgefordert worden, weil er 1936 in seiner Dissertation Rassenhetze gepredigt und Verständnis für die Tötung sogenannter Minderwertiger aufgebracht habe. Zuvor waren in Rundfunksendungen Zitate aus der Doktorarbeit verlesen worden.

Dschungelkrieg unter Genossen

An der kambodschanisch-vietnamesischen Grenze sind die Kämpfe wieder aufgeflackert. Radio Hanoi meldete, fünf Bataillone seien aus Kambodscha in das Gebiet um die Hafenstadt Ha Tien eingefallen. Inzwischen hat der kommunistische Regierungschef von Kambodscha, Pol Pot, den Beitritt seines Landes zu einer indochinesischen Föderation abgelehnt, weil es nicht seine Unabhängigkeit verlieren wolle.

Bruch mit Chile