Inhalt Seite 1 — Als Kadlatz erwachte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was es nicht gibt: Sich hinsetzen und ein gutes Buch über den Nationalsozialismus lesen. „Genuß“, in der Sprache der Nazis, „fällt flach“. Hingegen kann jedermann Kubikmeter soziologische Analysen über die Deutschen und ihre NSDAP kaufen; Hitlers Leben, unzählige Male nacherzählt, beweist nur, was einer seiner besten Kenner von Anfang an vermutete, daß zu dieser Figur einem nichts einfalle. Daß es die anonymen Mächte des Kapitalismus waren, die Hitler und seine Partei objektiv notwendig aus dem Sumpf der Kneipen an die Macht aufsteigen ließen, ist eine bekannte Mär, die nur davon ablenkt, wie diese Katastrophe aus der Nähe aussah – widerlich.

Was es eben doch gibt: Sich hinsetzen und ein widerliches Buch über den Nationalsozialismus lesen, ohne hinterher dümmer zu sein als vorher. Die Rede ist von Paul Westheims „Heil Kadlatz!“ –

Paul Westheim: „Heil Kadlatz“, Roman; Verlag Rogner & Bernhard, München, 1977; 252 S., 24,80 DM.

Westheim, Kunstkritiker in Berlin bis 1933, floh nach Paris, Südfrankreich, und schließlich nach Mexiko. Der Berliner Senat lädt ihn 1963 in die Stadt ein – Westheim, kaum angekommen, stirbt dort im Alter von 77 Jahren.

„Heil Kadlatz!“ erschien als Fortsetzungsroman in der deutschsprachigen „Pariser Tageszeitung“. Den Berliner Kadlatzens, hätten sie das Blatt nur gelesen, wäre das gespenstisch vorgekommen – da saß einer in Paris, der jeden Morgen erzählte, was sie erst am nächsten Tag zu verbrechen gedachten.

„Kadlatz“ ist Portier in Berlin, Tagedieb, Gauner, Waffenschieber, KPD-Mitglied, NSDAP-Mitglied, Zuhälter, ein Widerling mit der berühmt humorigen, Berliner Schnauze. Sein Beobachter in Paris verfolgt seine Karriere bis zum grotesken Ende – Kadlatz, so stellt sich heraus, ist Abkömmling eines gewissen Jängel Katzenstein aus Polen; letzte Zweifel werden von einem Peleton der diesbezüglichen Kräfte auf einem Kasernenhof in Berlin mitsamt Kadlatz-Katzenstein beseitigt. Das Gesindel, sagt Westheim, fährt sich erst einmal selbst an die Gurgel, ehe die Welt drankommt.

Weil er einen Zeitungsroman schrieb, hat Westheim Fortsetzungs-Geschichten erzählt. Er „unterhält“ nach dem Schema „und dann, und dann“. So kommt es, daß einige Bewegungsgesetze der deutschen Seele, wenn sie politisch wird, in immer tolleren Burlesken deutlich werden: Aus Plausch im Gemüseladen wird Klatsch, aus Klatsch wird – nächste Fortsetzung – üble Nachrede, aus ihr steigt auf, mitsamt der Nation –, die Denunziation. Schließlich zeigt Westheim den mörderischen Zusammenhang von „Gerücht“ (einer sei ein Jude) und „Gericht“ (einer wird von dem Gerücht eingeholt).