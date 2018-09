Von Nina Grunenberg

Willi Albert Ritter macht bella figura in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. Zehntausendundfünfunddreißig Flugkilometer von Bonn entfernt repräsentiert er die Bundesrepublik so formschön, wie sich Illustriertenleser die Welt der Diplomaten vorstellen.

Butler, Diener und Chauffeur tragen die deutschen Nationalfarben auf dem Jackenärmel. Für die Eingangshalle der von Hibiskusblüten umrankten Residenz hat die Bundesbaubehörde in einem seltenen Anfall von Spenderlaune Marmorwände genehmigt. Bei den Diners werden Mosel aus Deutschland, Bordeaux aus Frankreich und Champagner zum Dessert gereicht. Im hochherrschaftlichen Royal Selangor Golf Club, wo der Caddy den Botschafter "Your Excellency" tituliert, spielt der Kabinettschef des malaysischen Ministerpräsidenten einen Zweier mit ihm. Der Glanz der Exzellenz wirkt, auch noch am Flughafen, wenn Willi Albert Ritter Bundestagsabgeordnete auf der Durchreise empfängt und ihnen mit seinem bloßen Erscheinen die Mühseligkeiten südostasiatischer Zoll- und Paßformalitäten erspart.

Nur der Smoking fehlt in diesem Bild der eleganten Tropenwelt. In Malaysia tragen die Herren auch am Abend "Batek", ein buntgemustertes Freizeithemd über der Hose. Besonders wohl fühlt sich der Botschafter in diesem Kleidungsstück nicht, aber weil es dazu gehört, trägt es der ehemalige Generalstabsoffizier mit Haltung. Auf die Frage: "Was bin ich?" pflegt er sich selber zu antworten: "Ich bin Mannequin der Bundesrepublik Deutschland." Willi Albert Ritter ist einer von 1056 höheren Beamten im diplomatischen Dienst, die in 123 Botschaften, 59 Generalkonsulaten, sieben Konsulaten und acht Vertretungen bei internationalen Organisationen rund um die Erde die Fahne der Bundesrepublik hochhalten, unterstützt von 5458 Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes – Kanzlern, Konsulatssekretären, Registratoren, Funkern – einschließlich der Ortskräfte.

Obgleich die öffentliche Meinung die 1056 in einer Mischung aus Neid, Verachtung und offener Gehässigkeit zu Cocktailtrotteln der Nation erklärt, gibt es kaum eine andere Gruppe, die so stark mit Prestige einbalsamiert wäre wie die Diplomaten. Als Verwalter und Vollzieher der Außenpolitik gehören sie soziologisch zur Funktionselite des Staates – ein Begriff, den sie ängstlich abwehren. Doch viele von ihnen sind zugleich davon überzeugt, daß das Auswärtige Amt mit dem durchschnittlichen Beamtentyp und der durchschnittlichen Beamtenleistung allein seine Pflichten nicht erfüllen könnte.

Schon der ständige Wechsel – im Schnitt wird ein Beamter im Auswärtigen Dienst alle drei Jahre versetzt – verlangt von ihnen eine innere Beweglichkeit, die im öffentlichen Bewußtsein mit dem normalen Beamtenleben nicht verknüpft ist. Wenn sie die Bundesrepublik zur Geltung bringen wollen, müssen sie aufzutreten verstehen – sei es beim Kamelrennen in der Wüste wie Botschafter Hansjoachim Neumann in Abu Dhabi oder in Paris beim Frühstück im Palais Beauharnais, dessen Hausherr der Botschafter Axel Herbst ist. Hans-Joachim Eick, Botschafter in Südafrika, muß bei einem Gespräch mit Premier Vorster so glaubwürdig bleiben wie bei dem Besuch, den er nach dem schönen, aber selten geübten Mtto "be in with the outs" einem "gebannten" farbigen Schriftsteller macht. Egal, ob sie ein "Groß"-Botschafter im Range eines Ministerialdirektors sind (Besoldungsgruppe B 9) wie Erwin Wickert in Peking oder ein kleiner Missionschef im Wüstenstaub von Nouakchott wie Burghardt Nagel, der zu Hause in Bonn ein Ministerialrat wie tausend andere wäre (Besoldungsgruppe A 15) – um sich durchzusetzen und zu wirken, müssen sie sich auf den eigenen Charakter und Verstand ebenso stützen können wie auf ihren Rang.