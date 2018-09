Mut zur Erziehung“ heißt die neue Parole konservativer Kulturkämpfer. Eine Aufforderung, die unterstellt, Eltern, Lehrer und Politiker hätten bisher vor der Erziehung gekniffen, seien zu feige gewesen. An die Spitze der Bewegung, die das Volk aufklären will, es gelte wieder einmal die heiligsten Güter des Abendlandes zu retten, haben sich der Münchener Universitätspräsident Nikolaus Lobkowicz, der noch amtierende baden-württembergische Kultusminister Wilhelm Hahn und der Historiker Golo Mann gesetzt.

Der älteste Sohn Thomas Manns, einstiger Verfechter der Ostpolitik, inzwischen ein nobler Konservativer, zeigte in Interviews: Seine Kenntnisse über die Schulpolitik in der Bundesrepublik sind wenig präzise. Er polemisiert, die Eltern hätten bei der Schulerziehung ihrer Kinder keine Mitbestimmung. Tatsächlich aber hat es in Deutschland noch nie soviel elterliche Mitbestimmung gegeben wie heute: Schulpflegschaften, Elternbeiräten an einzelnen Schulen, Landeselternbeiräten, Bundeselternbeirat; alles Gremien, in denen Eltern mitbestimmen und mit Lehrern eng zusammenarbeiten.

Gesamtschulen werden in Hamburg nur noch eingerichtet, wenn die Eltern es verlangen; die durch Volksbegehren abgeschmetterte Koop-Schule in Nordrhein-Westfalen hätte in den einzelnen Gemeinden nicht gegen den Willen der Eltern errichtet werden können. In den 50er und 60er Jahren hatte der viel beschworene Elternwille kaum eine Chance. Wo es nach dem Willen der katholischen Kirche und der Unionsparteien nur Zwergschulen oder Konfessionsschulen gab, konnten die Eltern nicht wählen, sie mußten ihre Kinder auf diese Schulen schicken. In Bayern war sogar ein Volksbegehren notwendig, um die Gemeinschaftsschule durchzusetzen.

Nun wittert Golo Mann Gefahr, daß der Staat die Kinder erzieht. In der Tat, seit in Preußen die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, hat der Staat freilich die Erziehung beeinflußt. In Deutschland geschah dies jahrzehntelang in einem verhängnisvollen Ausmaß, bis hin zum absoluten Erziehungsanspruch der Nationalsozialisten. In der Bundesrepublik ist der Einfluß des Staates, das heißt der Länderregierungen, auf die Erziehung geringer als in allen Epochen der deutschen Geschichte zuvor. Hier scheint Staatseinfluß mit den schulpolitischen Auseinandersetzungen demokratischer gesellschaftlicher Kräfte verwechselt zu werden. Die deutsche Schule hatte bis 1945, abgesehen von den 15 Jahren Weimarer Republik, nie eine Chance, sich zu einer demokratischen Schule zu entwickeln. Seit Jahren steckt sie nun in diesem Prozeß und sie muß dabei immer noch gegen Vorurteile aus vordemokratischer Zeit ankämpfen.

So stellten kürzlich 33 Erziehungswissenschaftler in Tübingen fest: „Ein Schulsystem mit den hierarchischen Strukturen von gestern kann keine Schule für die Zukunft dieser Gesellschaft sein“; ein Zitat aus der Stellungnahme der Professoren gegen die neun Thesen des Forums „Mut zur Erziehung“. Die Kritiker werfen den Thesenaposteln vor: „Als Wahrheit wird ausgegeben, was die Autoren politisch erreichen wollen, als Irrtum, was sie Andersdenkenden unterstellen.“ Als Irrtümer verzeichnen Golo Mann und seine Mitstreiter unter anderem: Die Schule solle zur Mündigkeit erziehen; sie könne den Kindern lehren, glücklich zu werden; könne Kinder „kritikfähig“ machen; sie habe Kinder anzuleiten, „ihre Interessen wahrzunehmen“. Die Erziehungswissenschaftler setzen dem entgegen: Glück, Mündigkeit und Gleichheit gehören seit der Aufklärung den zentralen Leitbegriffen unserer Gesellschaft und Erziehung. Sie werfen den Thesen-Verfassern vor, diese Begriffe politisch und moralisch zu diskreditieren. Sie machen deutlich, gerade in einer demokratischen Gesellschaft müssen Jugendliche lernen, zugleich kritisch und verantwortungsbewußt zu sein, eigene Interessen zu vertreten und sie mit den „Realitäten so wie den Interessen anderer Menschen abzustimmen.“

Die 33 Wissenschaftler äußern die Sorge, die Jugendlichen seien unter dem Druck von Jugendarbeitslosigkeit und Numerus clausus ohnehin verstärkt zu unkritischer Anpassung und Unterordnung bereit. Dieser Entwicklung kann nicht mit mehr „Mut zur Erziehung“, sondern nur mit mehr Erziehung zum Mut begegnet werden. Für einen demokratischen Staat sind mündige und kritikfähige Bürger lebenswichtig, ohne sie rutscht er unaufhaltsam in eine autoritäre Gesellschaft ab. Claus Voland