Verschlossen nach außen, moslemisch geprägt, wirken viele der Häuser in Dorgali; sie sind von glatten Außenmauern gezeichnet, kennen keine Balkons, Terrassen und Mauervorsprünge, Allein die Stützbögen über die Gassen hinweg gliedert die Architektur. Wie die Bauten, so sollen auch die Bewohner des Ortes anders sein als die meisten ihrer sardischen Landsleute. Man sagt den Männern von Dorgali nach, sie hätten sarazenisches Blut in den Adern. So schildert es Herausgeberin Dora Fischer in dem jetzt erschienenen Großband Sardinien (304 Seiten, 160 Bilder, davon 24 farbig, Format 24,5X31, Hirmer Verlag München, 78 Mark). Giovanni Lilliu, Professor an der Universität Cagliari, schildert Geschichte, Kunst und Lebensformen der Insel. Tet Arnold von Borsig machte die Photos, die nicht immer überzeugen können. Die Farbaufnahmen lassen auch Wiedergabemängel erkennen, einigen Bildern sieht man nicht gekonnte Retuschen an.