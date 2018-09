Harz-Hexen-Hetze: Mit Hexentanz und Höllenspuk wird am 30. April um Mitternacht auf der Felsenbühne des Hübichstein oberhalb von Bad Grund der Winter aus dem Harz gehetzt und der Sommer hergebeten. Auf der traditionellen Walpurgisnachtfeier können mit dem Einzug der Maienkönigin Tausende von Besuchern bis zum ersten Hahnenschrei unter anderem auch tanzen. Das Programm beginnt bereits um 15.30 Uhr mit einem Platzkonzert und „Kinderwalpurgis“. Eintrittspreis für das gesamte Programm beträgt drei Mark. Auskunft: Kurbetriebsgesellschaft, Postfach 67, 3395 Bad Grund, Telephon: (0 53 27) 20 21.

Heiße Lüftchen: Ein photogenes Luftfahrt-Wochenende kündigt der Flugplatz Münster-Telgte für Pfingsten an, die diesjährige Montgolfiade. Am 13. Mai um 7 Uhr gehen die ersten von 25 Heißluftballons aus fünf Nationen aufwärts, am Pfingstsornntagabend endet der letzte Wettbewerbslauf. Für den Montag ist „zwangloser Startbetrieb“ vorgesehen.

Eintonnen Der „One Ton Cup“, die neben dem Admiral’s Cup wichtigste Veranstaltung für Seesegler, findet in diesem Jahr in der Flensburger Außenförde statt. Rund 40 Mannschaften aus 15 bis 20 Nationen werden zwischen dem 3. und dem 16. September aus dem Yachthafen Glücksburg/Quellental zu den Regatten und den zwei Fernfahrten Zum dänischen Gedser auslaufen. Angemeldet ist bereits der Vorjahressieger, die neuseeländische Mannschaft, welche die Trophäe im vergangenen Jahr vor der heimischen Küste errang. Am 11. September ist die Gorch Fock, das Marine-Segelschulschiff, zu Gast. Die Veranstalter empfehlen, wegen der Unterbringungsprobleme bereits jetzt Plätze für das Volksfest-Ereignis zu buchen (Kurverwaltung 2392 Glücksburg, Tel. 10 46 31] 22 01).

Winnetoutourismus: Begleitend zu den diesjährigen Karl-May-Festspielen von Bad Segeberg finden vom 10. Juli bis zum 3. August in Kleinrönnau am Segeberger See wieder Indianistik-Lehrgänge statt. Ein „indianisches Lehrerteam“ will den Teilnehmern Kultur und Alltag der Crow-Indianer nahebringen. Natürlich nächtigen die Indianistiker in Blockhütten. Ausführlichere Rauchzeichen von den Karl-May-Spielen in 230 Bad Segeberg, Am Kalkberg 1, Tel. (0 45 51) 20 31.

Ozongebadet: „Sollten Sie sich verschiedenes nicht so vorgestellt haben, seien Sie bitte nicht ungehalten ...“ So appelliert die Gemeinde Altenmarkt am Zauchensee (Salzburger Land) an ihre frisch angekommenen Gäste. Das hektographierte Blatt, das im Fall von Ungemach den Behebungswillen der Gastgeber schildert, ist Teil eines Programms, das den Wintersport auch vermehrt am österreichischen Sommertourismus teilhaben lassen soll. Hauptattraktion der Pongau-Gemeinde ist sein Sportpark mit drei Freibecken und einer Schwimmhalle, in denen das Wasser mit Ozon gereinigt wird, um empfindsame Augen und Nasen vor Chlor zu bewahren. Auskünfte beim Verkehrsverein A-5541 Altenmarkt.

Wandergesell, gratis: Im Kleinwalsertal, dessen Wanderwegenetz jetzt auf 150 Kilometer erweitert wurde, werden während der gesamten Sommersaison von Montag bis Freitag kostenlos geführte Bergwanderungen angeboten. Die Bergschule Kleinwalsertal veranstalt außerdem Kurse im Klettern und Bergwandern. Auskünfte: Fremdenverkehrsverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e. V., Haiderstraße 12, 8900 Augsburg 1.

Lippe-Bekenntnis: Die „Kur- und Erholungslandschaft“ Kalletal im Lippischen Bergland lockt Besucher mit Preisen aus dem vorigen Jahrzehnt. Übernachtung und Lippisches Frühstück gibt es schon für 8,50 Mark. Lippische Vollpension ab 19 Mark. Anfragen an Verkehrsgemeinschaft Kalletal, Rintelner Straße, 4925 Kalletal 1, Telephon: (0 52 64) 2 50.