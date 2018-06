Jimmy Carter hat Mitte dieser Woche seinen ersten großen Sieg in der Außenpolitik errungen. Die Zustimmung des Senates zum: letzten der beiden Verträge, die bis zum Jahr 2000 die Übergabe des Panama-Kanals aus amerikanischen in panamesische Hände regelt, läßt den bislang so glücklosen Präsidenten auf einmal in besserem Licht erscheinen.