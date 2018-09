Inhalt Seite 1 — Den Schaden hätte die Allgemeinheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt nun mal Menschen, die werden von anderen nicht goutiert – es sei denn von Ihresgleichen. Und wenn’s dann noch so richtig Reiche sind, die sich möglicherweise gar dem süßen Leben nicht abhold zeigen, ist die Schar der Sympathisanten natürlich besonders gering. Paradebeispiel: Friedrich-Karl Flick.

Sieht man davon einmal ab –unbestreitbar ist natürlich: Was und wie dieser Milliardenerbe ökonomisch entscheidet, ist durchaus von Belang für die deutsche Volkswirtschaft. Andersherum, es muß erlaubt sein, darüber zu diskutieren.

Nun hat es sich ergeben, daß dieser Friedrich-Karl Flick – aus dem Verkauf von Daimler-Benz-Aktien – zwei Milliarden Mark locker hat. Nicht zum eigenen Vergnügen, sondern zum Investieren. Und unter dem Eindruck der deutschen Massenarbeitslosigkeit ist eine Investition hierzulande nicht gerade mehr eine verpönte Tat Investieren, das heißt schließlich: Arbeitsplätze schaffen oder zumindest sichern.

Die Frage aber, ob aus den zwei Flick-Milliarden eine wird, und ob die dann auch für die deutsche Wirtschaft noch Nutzen bringt, ist nicht zuletzt eine Frage, die vom Gesetzgeber beeinflußt und von der Regierung entschieden wird. Denn jene Milliarden – der Gewinn aus dem Daimler-Geschäft – bleiben nur zu zweit, wenn ihre Wiederverwendung „volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig“ ist. Sonst wird mehr als die Hälfte weggesteuert. So steht’s im Gesetz. Und was das ist, „besonders förderungswürdig“, darüber urteilt der Wirtschaftsminister.

Das klingt alles ungeheuer sachlich und vernünftig. Ist es auch. Doch weil’s halt diesmal um Flick geht, kommt Emotion ins Spiel. Eine „Lex Flick“ wird verlangt, auch von Bundestagsabgeordneten. Sie soll die steuerliche Begünstigung auf eine Höchstsumme beschränken, die wesentlich niedriger ist als das, was Flick unterzubringen hat. Denn dem Flick auch noch Steuernachlaß in den in Frage stehenden Dimensionen zu gewähren, das grenzt für Politiker an Selbstentäußerung.

Aber bei all dem allzu menschlichen Eifer, der darüber hinaus durchaus ernsthaftes sozialpolitisches Engagement enthält – ein wenig nüchterne Überlegungen muß auch in Sachen Flick nicht von vornherein frühkapitalistische Denkweise verraten. Zu überlegen ist doch wohl: Wem nützt, wem schadet die Begünstigung; wem hilft, wen trifft es, wenn Flick voll zur Kasse gebeten wird?

Die Antwort scheint so einfach: Muß Flick die Steuern zahlen, so nützt es dem Staat, der davon zum Beispiel – heiliger Stammtisch – Kindergärten bauen kann. Den Flick würde es hart treffen. Was soll’s? Er hat ja nun wirklich genug. Gewiß.