Von Kurt Becker

Leonid Breschnjews zweiter Besuch in Bonn kann jene erwartungsvolle Premierenstimmung nicht aufs neue beleben, die dem Sowjetführer noch bei seiner ersten Visite im Mai 1973 entgegengeschlagen war. Der Antriebsschwung der Entspannung ist längst dahin. Heute muß sie vor Auszehrungsgefahren gestützt werden; der einmal eingeleitete Prozeß in Europa muß unumkehrbar bleiben.

Dabei ist nicht zu leugnen, daß die einstige Euphorie, die sich nach dem Abschluß der Ostverträge und des Viermächte-Abkommens über Berlin auf beiden Seiten eingestellt hatte, maßlosen Überschätzungen entstammte. Noch vor fünf Jahren setzte Willy Brandt bei seinen Gesprächen mit Breschnjew auf die günstige dynamische Wirkung der Vertragspolitik: in der europäischen Sicherheitspolitik und in der politischen Kooperation, bei der Handhabung des Status von Berlin und in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Aber aus dem besonderen Konflikt-Verhältnis zwischen Bonn und Moskau entwickelte sich nie eine politische Sonderbeziehung, sondern bloß ein Normalverhältnis, das die ideologiegeschwängerte und interessenbedingte Gegensätzlichkeit nur abgemildert, nicht jedoch eingeebnet hat.

Bei alledem hat der wirtschaftliche Bereich noch weitaus am besten abgeschnitten – der Export in die Sowjetunion hat sich seit 1973 vervielfacht: Breschnjews Verheißung eines grandiosen Wirtschaftsaustauschs mußte freilich alsbald den Realitäten weichen. Der Kremlherr hatte nicht nur die wirtschaftliche Leistungskraft der Bundesrepublik überschätzt, sondern ebenso auch die blockierenden Unzulänglichkeiten der eigenen Planungsbürokratie unterschätzt. Ohnedies hat sich gezeigt, daß wirtschaftliche Interessen allein nicht genügen, die Entspannung voll in Schwung zu bringen.

Um so belastender wirkt es sich seitdem aus, daß die Normalisierung mit der Sowjetunion nicht die Diskussion über den Status von Berlin beendet hat. Die von Brandt und Breschnjew im Mai 1973 beschlossene Formel, das Berlin-Abkommen müsse strikt eingehalten und voll angewendet werden, soll jetzt wieder bekräftigt werden. Doch hat diese Formel schon bisher nicht verhindern können, daß beide Seiten das Abkommen unterschiedlich, wenn nicht gar entgegengesetzt auslegten – sei es bei der Einbeziehung Westberlins in Verträge, die Bonn mit osteuropäischen Staaten abschließt, sei es bei jenem Passus des Viermächte-Abkommens, nach dem die Bindungen der Stadt an die Bundesrepublik aufrechterhalten und weiterentwickelt werden sollen. Stets entschloß sich Moskau zu einer restriktiven Haltung.