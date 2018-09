Inhalt Seite 1 — Immer brav sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine auf etwa zwanzig Bände kalkulierte Sammlung alter, teils verschollener, teils verdrängter Kinderbücher ist alles andere als nostalgisch zu verstehen, sondern versucht eine Lücke zu schließen, die namentlich von der Forschung seit langem beklagt wird: Es gibt keine historisch-kritischen Textausgaben der alten oder älteren Kinderliteratur, trotz der in Menge erscheinenden meist „modernisierten“ „Klassiker“ oder besser: Dauerseiler à la „Trotzkopf“, „Tom Sawyer“, „Pinocchio“. Diesem Mangel möchte die 1977 angelaufene Edition mit Neudrucken früherer Kinderbücher abhelfen, deren fortlaufende und damit oberflächliche Lektüre schon durch die Druckart und durch die wissenschaftliche Kommentierung verhindert wird:

Joachim Heinrich Campe: „Robinson der Jüngere“, Neudruck der vierzigsten Ausgabe von 1848, mit Bildern von Ludwig Richter, mit einem Anhang von Johannes Merkel/Dieter Richter: „Robinson – der Bürger als Abenteurer“; Weismann Verlag, München; 480 S., 24,– DM

Johann Friedrich Oest: „Belehrung und Warnung für Jünglinge und Knaben, die schon zu einigem Nachdenken gewöhnt sind“ (1787), mit einem Anhang von Donata Elschenbroich: „Das im Verborgenen schleichende Laster“ und Johannes Merkel/Dieter Richter: „Johann Friedrich Oest und die Höchstnöthige Belehrung“; Weismann Verlag, München; 192 S., 14,– DM.

Die Sammlung berechtigt, sollte sie das Niveau der beiden ersten Bände halten, zu den schönsten Hoffnungen, eröffnen sich doch völlig neue Perspektiven einer historisch-ideologiekritischen und vergleichenden Bearbeitung älterer Kinderliteratur etwa auf den Sekundarstufen II der Gymnasien, in Fach- und Hochschulen.

Mit „Robinson der Jüngere des Philanthropen und seinerzeit führenden Pädagogen Joachim Heinrich Campe haben Herausgeber und Verlag insofern einen geschickten Griff getan, als es sich, wenn man so will, um das erste „Jugendbuch“ neuzeitlicher Art überhaupt, die jugendbezogene Bearbeitung eines „Klassikers“, Defoes „Robinson“, der 1719/20 erschien, handelt, das seine Intentionen überdies in aller Offenheit freilegt.

Das geschieht einmal durch die Vorworte, zum anderen durch die Veränderungen, die am Text vorgenommen wurden: Dem Original hinzugefügt wird ein Rahmen, in dem ein Vater seinen Kindern an einunddreißig Abenden die Abenteuer des Robinson erzählt und mit den Kindern darüber spricht. Zugleich wird die Fabel der Geschichte didaktisch wohlüberlegt verändert und die Geschichte – auch sprachlich – vereinfacht.

Das bis ins 20. Jahrhundert, zuletzt ohne den pädagogisierenden Rahmen immer wieder aufgelegte Buch kann als Modell für die Herstellung des „bürgerlichen Sozialcharakters“ gelten – und demonstriert im übrigen die Funktion, die die Kinder- und Jugendliteratur in der bürgerlichen Gesellschaft von Anfang an hatte. Die Regulierung und Kanalisierung kindlicher Bedürfnisse im Sinne der Werte, die für das Bürgertum zwecks Durchsetzung seiner Herrschaft fundamental waren, lassen sich an den Bearbeitungsmodi der Geschichte und vor allem an den Dialogen zwischen Vater und Kindern bis ins Detail verfolgen.