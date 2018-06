Zwei spanische Linksparteien haben am Wochenende in Madrid fusioniert. Die kleine „Sozialistische Volkspartei“ des Professors Enrique Tierno Galván ging in der großen „Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens des alerten jungen Rechtsanwalts Felipe González auf, bejubelt von einer Schar illustrer Gäste des In- und Auslandes.