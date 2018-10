Baden-Baden: „Richard Serra – Skulpturen und Zeichnungen / Alfons Hüppi – Zeichnungen“

Serras Zeichnungen waren vorher schon in der Kunsthalle Tübingen zu sehen, hinzugekommen sind drei Plastiken, die bereits in deutschem Museumsbesitz sind oder es bald sein werden, und das eigens für die Ausstellung geschaffene „Baden-Baden Piece“. Serra hat zwei querrechteckige, zweieinhalb Meter hohe und fünf sowie fünfeinhalb Meter lange Stahlplatten so, übereinander in den Hügel vor der Staatlichen Kunsthalle eingesetzt, daß das Profil des von einem Weg unterteilten Abhangs entlang den Platten als Linie sichtbar wird. Damit man, wie Serra meint, „mehr von der Landschaft sieht“. Der wichtige „Berlin Block for Charlie Chaplin“ wirkt mit einem Gewicht von siebzig Tonnen durchaus eindrucksvoll (clowneske Grazie hat er allerdings nicht), die vergleichsweise kleine Plastik „Tot“ eher unauffällig. Ein quadratischer Block ist aus der Senkrechten geraten und leicht zur Seite geneigt – „ein Paradigma der Negation“, wie Max Imdahl vermutet, für den die „Absenkung“ des Quadrats „das Geradestehen evoziert als das ausgesetzte, verlassene Normative, als das nicht mehr in Geltung befindliche Gültige“. Man sollte Stahl nicht interpretatorisch überfordern. Im Katalog, einem Werkverzeichnis der Arbeiten Serras von 1966–1977, wird auf die „Selbstevidenz des Materials“ der Plastiken verwiesen, analog dazu könnte man bei den mit Ölkreide schwarz eingefärbten Leinwänden, die Serra Zeichnungen nennt, von der Nichtevidenz der Farbe reden. Schwarz ist für Serra ein bloßes Merkmal, keine Qualität, ein Mittel zur Wahrnehmung der Form, die nicht identisch ist mit der, die abzubilden sie vorgibt. Die großformatigen Zeichnungen täuschen das nicht genau beobachtende Auge – die obere Kante eines Rechtecks verläuft nicht parallel zur unteren, die Achsen einer Raute sind leicht verschoben, das Gebilde ist nicht mehr symmetrisch. Fragen der Balance, der potentiellen Instabilität, die wichtig sind für die Plastiken, werden bei der Übertragung auf die zwei Dimensionen der Zeichnung ziemlich belanglos: Langeweile an Stelle von Irritation. Malewitschs (nunmehr leicht verzogenes) schwarzes Quadrat auf weißem Grund als wandfüllende Komposition – das ist allenfalls dekorativ. Von Serras bedeutungsschwerer, aber inhaltsarmer Schwärze führt kein Weg zu Alfonso Hüppis Formen- und Farbenkaleidoskop. Er ist nicht festgelegt, jeder Stil, neueren oder auch uralten Datums, ist ihm recht, Hauptsache, man kann damit zeichnerisch experimentieren. Hüppis Arbeiten aus den Jahren 1954–1978 reflektieren über Kunst und über die Kunst des Zeichnens. (Staatliche Kunsthalle bis zum 21. Mai, Katalog Serra 32 Mark, Katalog Hüppi 23 Mark) Helmut Schneider

Berlin: „Alte und Neue Kunst – Auktion Gerda Bassenge“

Das älteste Werk, das auf der Frühjahrsauktion offeriert wird, stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts: ein ungewöhnlich gut erhaltenes Blatt aus einem vermutlich nordfranzösischen Stundenbuch, mit Darstellungen aus der Passionsgeschichte, umgeben von stilisierten Blatt- und Blütenranken, in Deckfarben und Gold auf Pergament gemalt (und mit 3500 Mark verhältnismäßig niedrig angesetzt). Zu den großen Seltenheiten in der alten Druckgraphik zählt der Mantegna-Stich der „Grablegung“, das in bräunlichem Ton gedruckte Exemplar ist auf 35 000 Mark geschätzt. In dieser Spitzenkategorie, die die Preisgrenze nach oben markiert, werden nur noch zwei Blätter angeboten, die Rembrandt-Radierung „Die Hütte bei dem großen Baum“ von 1641 und Dürers berühmter Kupferstich „Das große Glück“. Mit mehr als 20 Blättern, darunter „Meerwunder“, „Spaziergang“ und das rätselhaft schöne „Männerbad“, ist Dürer besonders reich vertreten. Unter seinen Zeitgenossen sind bedeutende Namen wie Israhel Meckenem (mit dem „Ungleichen Paar“), Lucas van Leyden (mit dem „Milchmädchen“ in einem selten schönen Exemplar), Wolf Huber („Der Drachenkampf des Hl. Georg“, Holzschnitt von 1520) zu erwähnen, aber auch ein verhältnismäßig unbekannter und hervorragender Mann wie Matthäus Zasinger aus München, um 1477 geboren, von dem fünf Kupferstiche angeboten werden, darunter „Das Liebespaar im Zimmer“, ein sorgfältig ausgeführtes gotisches Interieur (auf 4500 Mark taxiert). Außerdem gibt es, wie immer bei Gerda Bassenge, eine große Zahl von Handzeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts. In der modernen Abteilung werden einige Künstler, die in Berlin gelebt haben, mit interessanten Arbeiten ausgewiesen, Liebermann etwa mit Studien zu den „Gänserupferinnen“ und den „Konservenmacherinnen“, Corinth Lesser Ury, Orlik, Hofer und Werner Heldt, von dem außer Zeichnungen und Lithographien ein wichtiges Bild, „Berlin am Meer“, gemalt 1946, (Schätzpreis 22 000 Mark) versteigert wird. (Galerie Gerda Bassenge, Versteigerung 18. und 19. Mai, Katalog 20 Mark)

Gottfried Sello

Wichtige Ausstellungen

Berlin: „Von Troja bis Amarna“ (Ägyptisches Museum bis 28. Mai, Katalog 20 Mark)