Von Walter Höllerer

Eine Springprozession, zum Beispiel die Echternacher, macht, so kann man nachlesen, drei Sprünge vor und zwei zurück. So bewegt sie sich weiter, wenn auch langsam. „Berlin“, sagt mein Hamburger Besucher, bei mir in Berlin, mitten im dreißigjährigen Frieden, „Berlin ist eine riesige Ausstellung.“ „Preußenausstellung?“ frage ich mißtrauisch – denn, das ist ein Reizwort für einen bayerischen Emigranten, der seit zwanzig Jahren in Berlin arbeitet und wohnt. Außerdem interessiert es mich überhaupt, wenn Leute etwas ausstellen, zum Beispiel ihr Gehirn. „Nein“, sagt der Hamburger durch den Kaffeedampf, „Berlin ist eine riesige Ausstellung der fünfziger Jahre.“ Einem Ansässigen in Berlin fällt das so ohne weiteres nicht auf. Fünfziger Jahre? Hat das erste Jahrzehnt des dreißigjährigen Friedens sich hier hartnäckiger gehalten als in den Städten „drüben“ – in Hamburg und Köln, Düsseldorf und Frankfurt, Stuttgart und München?

„Diese S-Bahn-Züge zum Beispiel“, sagt der Hamburger, „heute, am Nachmittag: mit Päckchen zu Tante Lotte nach Spandau, nach Frohnau, zur Rehwiese nach Nikolassee; und die Anzüge: breite, wattierte Schultern, oder Gartenjacken, Reichtum wird hier nicht getragen. Und höre den Gesprächen zu: man richtet sich ein, als habe man, in Spuren, die Blockade, Rationierungen, die Luftbrücke noch vor Augen und in den Knochen; geh durch Charlottenburg: die ramponierten Idyllen der Tante-Emma-Läden, Bündelholz und Kohlen gibt’s in den Kellerbuden zu kaufen, Kartoffelkrämer, in Nachbarschaften zu Stehbierkneipen, wiegen sie Kilo für Kilo ab ... trotz Supermarkt, trotz Discount.“

Der Hamburger kennt Berlin, und immer wieder einmal kommt er auf Besuch. Und immer wieder einmal stößt er uns die Nase aufs uns Gewohnte, ihm: exotisch Verflossene. Heute allerdings trifft er mich besonders wach und reizbar. Ich habe Berlin an den Füßen, wochenlange Wanderungen für die Essays zum Photo-Buch „Berlin – Übern Damm und durch die Dörfer“, Streifzüge, die mehrere Sammlungen flatternder Notizzettel auf meinen Sortierungs-Stühlen, entstehen ließen, die um mich herum an den Wänden stehen, chaotisch-ordentliche Geheimnisträger, und ich frage mich, mit dem Blick auf die-, sem Zettelgeflatter: Hat er recht?

Was auf den ersten Blick als stehengebliebene fünfziger Jahre erscheint: ist das nicht vielleicht doch eine komplizierte Berlin-Mischung, ein Festhaken in noch Älterem, in dieser aus Dörfern entstandenen Stadt, langsameres Tempo in einem Weitermachen, das man neudeutsch Progression nennt, zum Teil erzwungen durch die Lage, zum Teil bewußt im Widerstand, eine Benachteiligung, was Güter- und Kontenhäufung, ein Vorteil, was Widerstand gegen das Wegwerf-Lebensidol angeht? Die Tränen der Dinge rumoren in dieser Stadt, das Behaltenwollen im Dahinsausen macht sich bemerkbar, und zwar ein Festhalten im täglichen Leben selbst, und nicht so sehr im Museumstrend der siebziger Jahre, wie anderswo. Wie anders bewegen wir uns durch den dreißigjährigen Frieden? S-Bahn-Zug-artig?

„Gefährliche Idyllen, ramponiert wie damals“, sagt der Hamburger, „als lägen die Blindgänger der vierziger Jahre noch dicht unter den Primeln.“

Gut, das Beispiel Bahnhof Zoo. Hier liegt die Fünfziger-Jahre-Architektur auf der Hand. Die Fünfziger Jahre-Bauten um den Bahnhof Zoo, bescheiden in Höhe und Anspruch, stehen noch heute so da wie damals. Hier begann der Wiederaufbau, und den Berlinern, erschienen die Häuser damals, „wie wenn wir in New York säßen“. Es war die Zeit der Luftbrücke, der Rosinenbomber, des Schwarzhandels. Ja, und jetzt?