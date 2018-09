Das fernöstliche Luftdrehkreuz Singapur paßt sich immer mehr den Bedürfnissen seiner Gäste an. Gipfel der Bemühungen ist eine Höflichkeitskampagne. Sie soll die Bürger der Stadt fremdenfreundlicher machen.

Tausende von „Smilys“, lachende Sonnen auf roten Plakaten, überschwemmen in diesen Wochen den Stadtstaat Singapur. „Freundlichkeit ist unser Leben“, verkündet das Plakat, mit dem das Touristikgewerbe der Inselrepublik „gut Wetter“ für die Besucher machen will. Viele Gäste sind überrascht über diese auf drei Monate angesetzte Kampagne; angesichts gewohnter europäischer Rempeleien und Rüpelhaftigkeiten sind sie ohnehin erfreut von der Höflichkeit und dem Entgegenkommen der Chinesen und Malaien, Doch die Bürger von Singapur sind da offenkundig anderer Ansicht, wenn man dem Leserechö der lokalen Zeitungen Glauben schenken will. Dort wird das Höflichkeitswerben begrüßt und mit der Bitte versehen, es nicht nur an den Besuchern, sondern auch an den eigenen Nachbarn zu erproben.

Angesichts solchen Eifers fällt eine Unsitte auf, die sich seit einiger Zeit auch in Singapur ausbreitet: Die belästigende Aufdringlichkeit von Schleppern und Anreißern, die, ähnlich ihren Kollegen vor hiesigen Striptease-Buden und ähnlichen Etablissements, Touristen mit Zerren, Schieben und muskulösem Nachdruck in die Geschäfte ihrer Arbeitgeber befördern wollen. Das gilt vornehmlich für die Photo-, Phono- und Geschmeidegeschäfte in der renommierten Orchard Road, wo Hochhäuser und chromfunkelnde Einkaufszentren rasant aus den Baustellen wachsen. Nicht, daß die Händler in der Basargasse Change Alley, im Einkaufsgetümmel des Peoples-Park-Gebäudes oder anderswo in dieser handelsfrohen Stadt die Passanten nicht zu beschwatzen trachten. Aber dort beschränken sich die Anpreisungen der eigenen Waren doch auf Wortkaskaden – der feste Griff ans Revers oder an die Rockschöße gehört kaum zum guten Handelston.

Einer der quirligsten Einkaufsplätze der Stadt, das kleine Ladenzentrum auf dem Flughafen Paya Lebar, wird demnächst umziehen. Singapur, das stark frequentierte fernöstliche Luftdrehkreuz, braucht dringend einen neuen Flughafen, den nunmehr dritten in seiner jungen Geschichte. Angesichts der knappen Grundfläche des Staates wird der künftige Flughafen ins Meer hinaus gebaut. Am Strand von Changi, im Osten der Stadt, wird bereits der Grund für die neue Piste aufgeschüttet. Bis Ende 1980, wenn Singapur mit jährlich zehn Millionen Fluggästen rechnen muß, soll der Plan realisiert sein. Schon früher, nämlich ab 1. Juli, will die Stadt einen regelmäßigen Pendelbus zwischen dem Flughafen und den großen Hotels einrichten. Die Fahrt kostet rund zwei Mark, im Taxi muß man etwa fünf bis sechs Mark bezahlen.

Singapur lockt Jahr für Jahr mehr Gäste an. Im letzten Jahr wurden fast 1,7 Millionen Besucher gezählt, im nächsten Jahr werden bereits zwei Millionen erwartet. Dementsprechend sollen auch die rund 10 000 Hotelzimmer um ein knappes Viertel vermehrt werden sowohl durch Erweiterungen der bestehenden Häuser wie durch den Bau von drei neuen Hotels. Klaus Viedebantt