Der elende Streit um den Namen dieser jungen Universität in Oldenburg, an dem der Staat durch die beiden großen Parteien – und die 3. kleine dazu – in wechselnder Verantwortung beteiligt war, treibt jedem ehrlichen Demokraten und zumal einen früheren Minister des Landes Niedersachsen die Schamröte ins Gesicht. Dieser Streit ist ein Symbol für die wachsende Verwirrung der Gemüter und zeigt auf erschreckende Weise, daß ein Mann vom Range Carl von Ossietzkys in dieser Republik schon wieder keinen Platz mehr hat, so wie ihn die vorige Republik und die Nazis bis zum Tode verfolgten. Auch der Tote hat nur in Esterwegen Platz, aber nicht mitten unter den vergeßlichen Bürgern dieser Stadt. Ossietzky stände mit Sicherheit auf den Listen des Verfassungsschutzes und in der Reihe der Sympathisanten und käme, falls er sich je bewerben sollte, (was freilich kaum zu vermuten ist) ganz sicher nicht in irgendeinen öffentlichen Dienst, in irgendeine Hochschule als Lehrer, in irgendeine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt als Redakteur. So weit sind wir gekommen.

Pastor Heinrich Albertz in seiner Laudatio zur Verleihung der Carl von Ossietzky-Medaille an den Bundesrichter Helmut Simon.

Zeitschriften-Wippe

So schwierig es war, für den Merkur ein personelles Kontinuum zu schaffen, so schwierig läßt sich offenbar auch die Neugründung des Monat an. Monatlich jedenfalls soll diese Zeitschrift, neu herausgegeben von Melvin J. Lasky, nicht erscheinen, und auch Michael Naumann, früher ZEIT-Redakteur und jetzt Dozent in Oxford, wird entgegen bisherigen Berichten keineswegs der Chefredakteur sein. Vielmehr erlaubt die vorläufig eher dünne Finanzdecke nicht mehr als das Konzipieren von drei Heften. Lediglich das erste Heft hat Michael Naumann, der inzwischen andere berufliche Verhandlungen führt, verantwortlich zusammengestellt. Die beiden folgenden Hefte werden jeweils einen anderen Redakteur haben, ein Chefredakteur für das ganze Unternehmen ist noch nicht gefunden. Gefunden dagegen hat sich ein Geldgeber, ein rheinischer Industrieller, der sich von seinen bildersammelnden Kollegen durch das Finanzieren dieser ersten drei Hefte unterscheiden will. Erst nach dem Erfolg dieser drei Nummern wird Endgültiges über das Geschick des Nichtmonats Monat entschieden sein.

„Filmwelt“: Gemischtes Doppel

In Amerika gehören sie seit Jahrzehnten zum Kino-Alltag: die Double Features, zwei Filme in einem Programm, doppeltes Vergnügen zum normalen Eintrittspreis. Früher koppelten die großen Produktionsfirmen meist einen teuren Star- und Prestige-Film mit einem unaufwendigen B-Picture, inzwischen kommen auch interessante Reprisen – im Doppel billiger – neu heraus. Dieses erfolgreiche Konzept, das sehr reizvolle Kombinationen und Konfrontationen erlaubt, will jetzt der kürzlich gegründete Münchner „Filmwelt“-Verleih (Slogan: „Von allen Raubtieren sind wir die kleinsten“) in der Bundesrepublik kommerziell durchsetzen. Unter dem Motto „Zwei garantiert unglückliche Liebesgeschichten – Mit der Filmwelt-Zweifach-Garantie!“ läuft jetzt das „Filmwelt Double Feature Nr. 1“: Don Siegels hintergründiger Sciencefiction-Klassiker „Die Invasion der Körperfresser“ (1956), kombiniert mit Roger Cormans bizarrer Poe-Adaption „Der Untergang des Hauses Usher“ (1960). Die „Filmwelt“-Chefs Laurens Straub, Christian Friedel (beide früher beim Filmverlag der Autoren) und Michael Pakleppa planen bereits weitere Doppel-Programme. Eins soll „Wild und unschuldig“ heißen und einen Jugendfilm aus der Ära Adenauer („Die Halbstarken“ von Georg Tressler) mit einem aus der Ära Schmidt („Johnny West“ von Roald Koller) konfrontieren. Außerdem wird „der erste Sexfilm“ („Bitterer Reis“ mit Silvana Mangano) gemeinsam mit „dem letzten Liebesfilm“ (Tresslers „Endstation Liebe“) zu sehen sein. Reichlich verwegene Klassifizierungen, gewiß, aber dem Spaß am intelligent gemischten Doppel dürften sie keinen Abbruch tun.

Neue Zeitschriften

„Konkursbuch“ heißt eine neue „Zeitschrift für Vernunftkritik“, die Claudia Gehrke und Peter Poertner in Tübingen herausbringen (vierteljährlich ein Heft, 220 Seiten, 7,50 Mark). Im ersten Heft, „Vernunft und Emanzipation“, schreiben unter anderen Peter Brückner („Über Krisen von Identität und Theorie“), Ulrich Sonnemann und Jean Dubuffet. – Im Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg, geben Erich Köhler und Henning Krauss eine neue „Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte – Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes“ heraus. Die 150 Seiten starken Hefte, die vierteljährlich erscheinen (18 Mark), haben ihren Schwerpunkt in Literatur-Geschichte und -Soziologie, werden zweisprachig ediert und sind in Kongreßberichten und knappen Forschungs-Übersichten um Aktualität bemüht.