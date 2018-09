Inhalt Seite 1 — Begehrliche Gremien Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der journalistischen Umgangssprache der Funkhäuser wird ein Mitglied der Aufsichtsorgane als „Gremie“, häufig auch als „Grämie“ bezeichnet, und wenn es heißt: „Die Gremien kommen“, dann weiß man allenthalben, daß die kalten Buffets gut bestückt sind. Auch ist, sogar außerhalb der Funkhäuser, bekannt geworden, daß die Kontrollorgane die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten – und damit auch die Gebührenzahler – einiges Geld kosten. Allein beim WDR liegen die Ausgaben für Reisen, Aufwandsentschädigungen und Bewirtungen bei rund einer Million Mark jährlich.

Ginge es allein darum, es wäre nicht weiter schlimm. Kalte Buffets gibt es auch anderswo, von reichlichen Spesen ganz zu schweigen. Zudem ist ja nicht zu verkennen, daß bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem, das vom Staat nicht gegängelt werden soll, Kontrollorgane ihren guten Grund haben. Theoretisch gesagt: Um die Staatsfreiheit des Rundfunks zu sichern, sollen diese „relevanten Kräfte der Gesellschaft“ darüber wachen, daß die Programm- und Meinungsvielfalt erhalten bleibt. Gut so.

Schlimm ist nur, daß dieses System mehr und mehr zu pervertieren beginnt. Die Kontrolleure gerieren sich als die wahren Herrscher und unter den „relevanten Kräften der Gesellschaft“ ist in der Praxis nur noch der direkte oder indirekte Einfluß der Parteien zu verstehen. Damit hat faktisch auch der Staat das System über eine Hintertreppe wieder betreten.

Daß die ursprünglich zur Kontrolle bestimmten Rundfunkräte längst zu den eigentlichen Herren des Systems geworden sind, liegt vor allem daran, daß sie ein entscheidendes Recht genießen: das Wahlrecht. Sie wählen die Intendanten, in einigen Sendern auch die Programmdirektoren, und haben zudem ein Mitspracherecht bei der Besetzung der leitenden Positionen in den Funkhäusern.

Dabei spielt es nicht einmal eine so große Rolle, ob die Aufsichtsgremien vorwiegend parteipolitisch besetzt sind (wie etwa beim NDR) oder stärker von den gesellschaftlichen Gruppen (wie bei den süddeutschen Anstalten). Druck kommt in jedem Fall. Bei den „Gruppen“-Leuten geht das nicht selten bis hin zur Lächerlichkeit: Wenn zum Beispiel ein örtlicher Musikverband sich durch eine kritische Regionalsendung auf den Schlips getreten fühlt, oder wenn der Dachdeckerverband wegen eines im Nachmittagsprogramm dramaturgisch unziemlich abgerutschten Dachziegels seitenlang und „nachdrücklich“ protestiert. Intendanten aber haben das ernst zu nehmen, denn bei der nächsten Wahl zählt womöglich jede Stimme.

Und daß die Gremien, die Intendanten und auch die Direktoren nicht, wie es ihnen die Rundfunkgesetze vorschreiben, nur nach deren Qualifikation, sondern nach parteipolitischen, verbandspolitischen oder sogar höchstpersönlichen Interessen (und auch Verärgerungen) abwählen und wählen, entspricht seit langem der Üblichkeit. Es gibt noch ein weiteres Machtmittel der Aufsichtsgremien: Sie kontrollieren den Etat, die Ausgaben einer Anstalt. Das ist theoretisch wiederum ganz in Ordnung – in der Wirtschaft kontrolliert der Aufsichtsrat ja auch den Vorstand, aber im allgemeinen nur zum Gedeih des Unternehmens und nicht um Eigeninteressen durchzusetzen oder um Wichtigtuereien an den Tag legen zu können. Außerdem: Die Firmen benennen ihre Aufsichtsräte selber, und sie wissen, warum sie sich hochkarätige Leute holen. Die Rundfunkanstalten holen sich ihre Aufsichtsräte nicht selber – und statt mit Karätigkeit haben sie es vielfach mit Kleinkariertheit zu tun, die sich unter dem Schutzmantel der „gesellschaftlichen Relevanz“ verbirgt

Nun mag man das alles noch unter dem Stichwort „Kontrolle“ abbuchen. Aber die Rundfunkräte sind schon mit vollen Segeln auf neuem Eroberungskurs. Sie wollen den direkten Zugriff auf das Programm. Als sich Telebiss vor einiger Zeit mit Verwunderung über die Bemerkung in der Antrittsrede des neuen Saarbrücker Intendanten, des Pädagogikprofessors Hubert Rohde äußerte, die im . Rundfunkrat vertretenen gesellschaftlich relevanten Gruppen hätten „die beste Kompetenz in vielen Sachfragen“, schrieb der Pressereferent des Intendanten, Telebiss habe das falsch verstanden.