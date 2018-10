Von Rolf Michaelis

Was für ein schöner Beginn – und wie rasch wird er verraten an ein Erzählen ohne Realität, an wabernde Stimmungsmalerei, an schlechte Poesie, von einem der besten zeitgenössischen Lyriker, in der neuen Arbeit von –

Christoph Meckel: „Licht“, Erzählung; Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1978; 161 S., 19,80 DM.

Von der ersten Zeile an reißt Meckel den Leser in die Geschichte einer Liebesbeziehung von zärtlicher, tödlicher Konsequenz. Noch weiß man gar nicht, was man liest, ist aber schon mitten in einer Liebesgeschichte, wenn man, nach den drei Pünktchen am Anfang, die der Erzählung eine Vorgeschichte geben, solche Sätze liest: „... und wäre jetzt gern bei Dir... Alles ist gut, solange es mit uns stimmt, gleichgültig, ob ein Glück dabei herauskommt...“

Das Fragment eines Liebesbriefes von überschäumender Intensität des Gefühls und genauer Beobachtung steht am Anfang; am Ende ein langer, karger Geschäftsbrief, der mit bürokratischer Akkuratesse die Umstände berichtet, die zum Tod der weiblichen Hauptfigur geführt haben.

Und dazwischen? Schöne Worte, aber keine „Erzählung“. Gut beobachtete Augenblicke einer vertrauten Nähe, aber keine Entwicklung in der Darstellung des langsamen Auseinandertreibens zweier Menschen. Poetische Natur- und Landschaftsschilderungen, aber keine Auskunft über die seelischen Vorgänge bei der Geschichte einer Trennung, die – bei zunächst weiter gelebter Liebe – von einem der Partner vollzogen wird.

Ein Mann findet auf der Terrasse des Ferienhauses den Entwurf eines Liebesbriefes, von der Hand der mit ihm lebenden Frau, aber – wie Einzelheiten der Erinnerung verraten – an einen Dritten gerichtet: „Obwohl ich nur eine Zeile gelesen hatte, wußte ich, daß ein Leben zu Ende war... Ich war nicht mehr derselbe und war noch da.“