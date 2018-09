Bonn, im Mai

Am Anfang stand der Zweifel, jetzt dominiert Bekenntnishaftes. Die Furcht, der „Zeitgeist“ ziehe an ihr vorüber, hatte die Opposition 1973 ermuntert, eine Grundsatzprogramm-Diskussion zu wagen. Gründe genug für einen vorsichtigen Öffnungsversuch gab es. Inzwischen verteidigt die Programmdiskussion wieder Besitzstände, Allgemeinmenschliches, Zeitloses.

Kurt Biedenkopf kann es bis zum Parteitag im Herbst schaffen, der Zeitgeist-Fassung aus der Kommission Richard von Weizsäckers endgültig seine Handschrift zu geben. Schon jetzt ist viel zurückgenommen worden. Unverändert blieben die Grundwerte Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit, auf die sich auch die Sozialdemokraten berufen. Unter diesem Firmament abstrakter Unverbindlichkeiten konnte aber wieder ein ganz anderes ordnungspolitisches Staatsverständnis angesiedelt werden, das recht scharf abweicht von früher Gedachtem. Immerhin werden die Parteiprogramme dadurch unterscheidbarer, die Kräfteverhältnisse in der Union klarer.

Der Staat in seiner Rolle als regulative Instanz einer Gesellschaft, die sich „soziales Wohlbefinden“ zum Ziel setzt, ist wieder zurechtgestutzt, dieses anstößige Ziel ersatzlos gestrichen worden. Statt dessen schieben sich unter dem Etikett der „sozialen Ordnungspolitik“ neokonservative Positionen in den Vordergrund – ähnlich wie bei der FDP. Weniger Staat also: er soll nur dafür sorgen, daß nach den Kriterien der Wirtschaft – Leistung obenan – auch im Bereich des „Sozialen“ gehandelt wird. Die soziale Marktwirtschaft erhält auf diese Weise nahezu den Charakter eines (immateriellen) Grundwerts, jedenfalls höchsten Segen. Auch dann will die Union für sie noch eintreten, „wenn sie weniger materiellen Wohlstand hervorbrächte als andere Systeme“. Und Ideologie steckt wirklich nicht dahinter?

Der Drang zu verteidigen, scheint den Blick auf manche Veränderungen doch zu verstellen. Wirtschaftswachstum um jeden Preis ist nicht mehr durchweg Dogma, was „Fortschritt“ sei oder sein soll, wird wieder gefragt. Wenn es wirklich eine „Sinnkrise“ in den Industriegesellschaften gibt, müßte man da nicht zunächst eine neugierig-kritische Bestandsaufnahme und dann politische Orientierung erhoffen?

Konfessionen sind kein Kraut dagegen. gh