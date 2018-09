Köln: „Feldforschung“

Auf dem Boden ein Berg ungeordneter Amateurphotos, aus dem Dieter Hacker scheinbar wahllos einige Motive alltäglichen Lebens, Flüchtens, Träumens herausnimmt und ausstellt. Nebenan Dokumente zum Thema Berufsverbot: gerahmt wie graphische Kostbarkeiten, mit Museumspassepartouts versehen, vergrößert von Hans Haacke. Einige Meter weiter dann andere, bunte Bilder, die zeigen, wie Menschen abgestempelt werden: 160 Dias mit trivialen Neger- und Palmendarstellungen, die Walter Grasskamp für sein Neues Kolonialmuseum europäischer Werbung, Illustrierten entnahm – dreimal „Feldforschung“ in der Ausstellung des Kölnischen Kunstvereins. Zu sehen sind Arbeiter von sieben deutschen Künstlern und Künstlergruppen, die auf die von Feldforschern in der Ethnologie angewandten. Arbeitsmethoden zurückgreifen, beobachten, registrieren, aufnehmen, umsetzen, was sie umgibt und mit verschiedenen künstlerischen Medien soziale Phänomene darstellen, ohne die subjektive Sichtweise in der Form sich spiegeln zu lassen. Der Künstler ist hier eher Katalysator als Gestalter, verzichtet weitgehend auf die „persönliche Handschrift“ und dokumentiert vorrangig das Leben fern der Kunst, den kunstlosen Alltag vor Ort. Daß sich Feldforschung nicht auf die Untersuchung von Bestehendem, beschränken muß, belegt Lili Fischer mit ihrem umfangreichen Ausstellungsbeitrag: Protokolle, Zeichnungen, Photographien, Bücher dokumentieren ihre verschiedenen Feldforschungsprojekte, bei denen die Grenzen zwischen Kunst- und Gemeinwesenarbeit fließend sind und Aktionen entstehen, die anregen wollen, „Gewohn-Reiten abzulegen, neue Perspektiven gewinnen, selbst kreativ zu werden, Gegebenheiten zu verändern“ – nicht nur im Kunstraum. (Kölnischer Kunstverein bis 28. Mai, Katalog 12 Mark)

Raimund Hoghe

Mannheim: „Hans Uhlmann – Plastik und Zeichnungen“

Nachdem in den vergangenen Jahren die klassischen Antipoden Brancusi und Gonzales vorgestellt wurden, präsentiert nun die Mannheimer Kunsthalle den ersten eindeutig konstruktivistischen deutschen Bildhauer, Hans Uhlmann, der von beiden angeregt wurde, von den Rumänen und dem Katalanen. Der Besucher fühlt sich in eine Werkhalle versetzt, wenn er den grau-weißen Saal in der ersten Etage der Mannheimer Kunsthalle betritt geometrische Modelle, dynamische Drahtgebilde, vieleckige Säulen und Türme in stummer Statik. Sind alle Lichtstrahler unter dem großen Oberlichtfenster eingeschaltet, verwandelt sich die Halle im Nu in ein abenteuerliches Gefilde. Die Wände beginnen zu leben, denn die kühl kalkulierten, nach strengen mathematischen Gesetzen konstruierten Stahlreliefs, Spiralskulpturen und Drahtplastiken mit ihren aufgeschweißten Kegeln und Pyramiden und den spitzig ausfahrenden Flügeln, Kanten und Stangen zeichnen explosiv ihre Konturen auf die Wände, rhythmisieren den Raum. Ein benachbartes Kabinett demonstriert die Entwicklung Uhlmanns. Federzeichnungen von korbähnlichen Köpfen aus der Mappe „Köpfe, Zöpfe, Bärte“ korrespondieren spannungsvoll mit seinen Plastiken aus blitzenden Messingstäben und stumpfem oder schwarz-rot getöntem Eisengestänge, Masken aus Eisenblech, Drahtfiguren, Verwandlungsbronzen und tänzerischen Figurinen. Organische und technoide Formen durchdringen einander immer stärker, die technoiden gewinnen schließlich die Oberhand. Als autonom erweisen sich Uhlmanns großformatige Kreide- und Kohlezeichnungen, dicht gesponnene schwarze Netze, ein Spannungsfeld von konstruktiven und surrealen Elementen. Diese Zeichnungen entstanden parallel zum Werkkomplex der geschlossenen Säulen und Türme, ein Jahrzehnt vor seinem Tod im Jahr 1975. (Städtische Kunsthalle bis 21. Mai, Katalog 15 Mark)

Christa Spatz

