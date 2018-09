Beim staatseigenen Automobilhersteller erprobt Italiens Metall-Gewerkschaft ihre neue Linie der Kooperation

Von Friedhelm Gröteke

Jetzt beschützen Arbeiter die Giulietta („Kleine Julia“), den Verkaufsschlager des staatlichen italienischen Autokonzerns Alfa Romeo. Nachdem Linksextremisten von Rom bis Turin Bomben gegen Alfa-Romeo-Verkaufsräume geschleudert, ganze Wagenladungen mit fabrikneuen Autos verbrannt, einem Manager der Staatswerke in die Peine geschossen haben und nachdem. zwei Attentate innerhalb des Hauptwerkes Mailands nur durch Zufall verhindert wurden, haben die Gewerkschaften den Schutz von Werk und Wagen organisiert.

Alfa Romeo, nach Fiat der zweitgrößte Automobilproduzent des Landes, ist seit Wochen Schauplatz eines bislang einmaligen Kampfeszwischen den gewerkschaftlich organisierten Anhängern der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) auf der einen und den linksextremen „bewaffneten proletarischen Kerntruppen der vordersten kommunistischen Frontlinie“ und einer „Roten Brigade, Abteilung Alfa Romeo“ auf der anderen Seite.

Hochburg der Linksextremen

Und das kam so: Seit die kommunistische Partei Enrico Berlinguers Mitte März in die römische Regierungskoalition eintrat, sehen die linksextremen Splittergruppen ihre revolutionäre Sache durch die „Berlinguer-Renegaten“ verraten. Denn die offizielle KPI muß und will sich regierungstreu verhalten. Und die von ihr beeinflußten Gewerkschaften wollen zu einer Sanierung der angeschlagenen italienischen Wirtschaft beitragen. Den staatlichen Autohersteller Alfa Romeo, traditionelle Hochburg der Linksextremen, wählten die Gewerkschaften gerade deshalb zum ersten und entscheidenden Experiment für ihre neue Linie der Kooperation und Leistungsbereitschaft aus – ein gefährliches Unterfangen, wie sich jetzt zeigt.

Bisher hatten bei Alfa Romeo tausend linke Rabauken und Scharfmacher den Ton angegeben. Sie überschrien und überstimmten in den Betriebsversammlungen die große Mehrheit der zwanzigtausend Beschäftigten. Die Leitung der Einheits-Metallgewerkschaft FLM (Federazione Lavoratori Metalmeccanici) hatte den Extremen in der Hoffnung nachgegeben, dadurch den Einfluß im Betrieb zu behalten. Und einige Gewerkschaftsfunktionäre hatten sogar zum offenen Widerstand gegen den Staat und zum „zivilen Ungehorsam“ aufgerufen.