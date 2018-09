Inhalt Seite 1 — Die Liebe höret immer auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eigentlich hatten sie sich alle nur mal amüsieren wollen, einen Abend lang, auf dem Oktoberfest: der Chauffeur Kasimir, am Tag zuvor entlassen, seine Freundin Karoline, der dicke Zuschneider Schürzinger, Merkl Franz, der Autoknacker, und seine Freundin Erna, der reiche Kommerzienrat Rauch und sein Freund, der Herr Speer. Doch weil die Zeiten schlecht, die Menschen nervös, die Vergnügungen billig sind, endet ihr Wiesn-Ausflug ziemlich katastrophal: Die richtigen Liebespaare haben sich verloren, die falschen gefunden, der Merkl wird ins Zuchthaus gebracht. Doch nicht nur den kleinen Leuten geht es dreckig – auch die beiden wohlhabenden älteren Herren werden für ihr bißchen Geilheit hart bestraft; der eine kriegt einen Herzanfall, dem anderen zerschlägt man bei einer Massenrauferei den Kiefer. So haben alle lernen müssen, daß in brutalen Zeiten auch das Vergnügen eine brutale, unvergnügliche Sache sein kann. Bayern im Herbst, Anfang der dreißiger Jahre.

Die Ruhrfestspiele von Recklinghausen haben in früheren Jahren nahezu alles getan, um vergessen zu machen, daß sie „Arbeiterfestspiele“ sind. Den ins Theater abkommandierten, sonntäglich gekleideten Werktätigen wurden Veranstaltungen vorgeführt, wie sie so bürgerlich kein bürgerliches Theaterfestival mehr präsentierte. Sommertheater, unter der Schirmherrschaft des DGB.

Langsam aber ändert sich was: ein besonders vitales Festival sind die Ruhrfestspiele noch lange nicht, doch das vormals wahl- und sinnlose Programm zeigt heute ein paar Spuren von Nachdenken, von Dramaturgie, Ödön von Horváths „Kasimir und Karoline“, 1932 uraufgeführt („Szenen von der Liebe, Lust und Leid und unserer schlechten Zeit“), ist ein Stück für und über Recklinghausen; weil es nicht nur von der Arbeitslosigkeit handelt, sondern von ihren privaten und ideologischen Konsequenzen. Je schlechter die Zeiten, desto bürgerlicher die Sehnsüchte, desto heftiger der Trieb auch des Proletariers, ein Bürger zu sein, als Bürger Karriere zu machen; desto heftiger auch sein Bedürfnis nach ideologischen Tröstungen. Die Horváthschen Figuren leben und sprechen weit über ihre Verhältnisse, geben sich nachdenklicher (also: reden Phrasen), tun gefühlsvoller (also: reden Kitsch), als sie sind. Ihr „Bildungsjargon“ (Horváth) verrät, was sie gern wären, und warum sie es nicht sind.

„Demaskierung des Bewußtseins“ nannte Hörváth sein Verfahren, und von der Demaskierung zur Grausamkeit ist nur ein kurzer Weg. Als vor ungefähr zehn Jahren Brecht zum erstenmal totgesagt wurde, Horváth als Vaterfigur an seine Stelle trat, da hat vor allem Hans Hollmann unser Horvath-Verständnis geprägt – mit einer Regiemethode, die genau und gnadenlos, Satz für Satz, Geste für Geste, aufdeckte, wie sich Hör-Satz, Kleinbürger und kleinbürgerliche Proleten ständig übernehmen: eine Sprache sprechen, Gefühle fühlen, die keine sind, mindestens nicht ihre eigenen. An Horváth übten die ehrgeizigeren Regisseure realistische Phantasie und kritischen Pessimismus; Brechts Theater mit seinen globalen dialektischen Zaubersprüchen wurde ins „Stadttheater“ entlassen. Schnell war Honrath zum Ahnherrn eines „kritischen Realismus“, gar eines „neuen Volkstheaters“ ausgerufen. Erst ein paar Jahre später änderte sich auch dieses Bild – man wurde mißtrauisch gegen Horváths Demaskierungsverfahren (das oft ein bloß zynischkabarettistisches, Figuren mit einem einzigen bösen Witz bloßstellendes ist). Was Horváth Demaskierung nannte, hieß plötzlich Denunziation. Und man entdeckte nun auch die mystisehen, die sentimentalen Neigungen des „kritischen Realisten“ – wie oft er „Stille“ verlangt, wie besessen seine Texte sind vom Tod und vom Sterben, wie anfällig Horváths „Objektivität“ ist, für Misanthropie genauso wie für Rührseligkeit. So selbstsicher und virtuos wie Hollmann vor zehn Jahren kann man „Kasimir und Karoline“ heute nicht mehr inszenieren. Wie aber dann?

Kein Panoptikum, keine Abnormitätenschau, kein kritisches Kabarett: Ulrich Heisings Inszenierung macht auf die romanzen- und märchenhaften Züge des Stückes aufmerksam. Eine sachliche Ballade, ein kritisches Rührstück – es ist kein einfacher Balanceakt, den Heising unternimmt. Seine Aufführung meint es, oft um den Preis der Unentschlossenheit, Undeutlichkeit, gut mit den Figuren des Dramas: Kasimir und Karoline (Giovanni Früh und Martina Krauel), das sind in Recklinghausen zwei besonders zarte, liebe, kindliche Menschen, von der Häßlichkeit ihrer Umwelt kaum gezeichnet. Ihr Zerwürfnis scheint nur ein Mißverständnis. Daß der Kasimir, weil „nur“ Chauffeur, an dumpfen Sozialkomplexen leidet, daß die Karoline ziemlich kaltschnäuzig ihr „Gefühl“ (was heißt: ihren Körper) einsetzt, um in „bessere Kreise“ aufzusteigen – daß also die bösen Zeiten auch deshalb so böse sind, weil die Menschen nur allzu gern bei der Bosheit mitmachen: solche unangenehmen Über-Bosheit erspart einem Heising, weil sein Liebespaar mehr eines aus den Volksliedern ist als eines aus dem Volk. Zwei Königskinder, die zueinander nicht kommen. Das Wasser war viel zu tief, die Zeiten sind viel zu schlecht: es ist fast schon derselbe Refrain.

Heising, der zuletzt in Hamburg den sehr quälenden Versuch unternahm, Sternheims „Kassette“ in eine dämonische Klamotte, ein teutonisches Spuk-Stück zu verwandeln (eine Aufführung, in der der Regisseur mehr Temperamente in sich entfesselte, als er hat), versucht diesmal keine Hochstapeleien: „Kasimir und Karoline“ ist eine nachsichtige, aber nie wehleidige, stimmungsvolle, aber nie sentimentale Horváth-Inszenierung geworden – die auch den schwierigsten Widerspruch löste: daß Horváth ein Stück voller Schweigen und „Stille“ geschrieben hat, ein Kammerspiel inmitten einer lärmenden Volksbelustigung.

Rolf Glittenbergs Bühne ist eine kluge und schöne Verbindung von Leere und Jahrmarkt, Sachlichkeit und Zauber. Wenn am Anfang der eiserne Vorhang hochgeht, sieht man zuerst nur Papierfetzen, herumliegenden Abfall. Dann die Totale, der Blick auf die riesige Recklinghausener Bühne: eine Eisbude, ein aufgeschnittener Zirkuswagen, hinten an einem Baum grellgrüne Lichter, vorn ein Lauf band mit bunten Jahrmarktslämpchen. Das ist ein Bühnenbild, das sehr effektvoll zu benutzen ist, wenn das Stück den effektvoll braucht; und das fast unsichtbar wird in den leisen, einsamen Szenen.