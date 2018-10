Von Helmut Schmidt

(1) Kommunikation in unserer Gesellschaft ist schwieriger geworden

Im Januar habe ich am Ende einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag davon gesprochen, unserer Gesellschaft fehle Fröhlichkeit und eine gelassene Zuversicht gegenüber vielen Problemen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.

Ich bin damals von einigen mißverstanden worden. Die Opposition hat mir vorgeworfen, ich wolle mit einem Appell zu oberflächlicher Munterkeit die Probleme in unserem Land vergessen machen. Das ging an der Sache vorbei.

Es ist eigenartig: Man erwartet zu Recht vom Bundeskanzler, sich in der Wirtschafts-, Finanz- oder Sicherheits- und Außenpolitik auszukennen. Zu Fragen des zwischenmenschlichen Klimas aber, dazu, wie die Menschen miteinander umgehen, ob sie sich verstehen, kurz: wie es um ihre Kommunikation steht, erwartet man von ihm allenfalls einen unverbindlichen Satz in der Neujahrsansprache. Darüber hinaus sei er nicht zuständig.

Dies verkennt: Gerade eine Demokratie ist darauf angewiesen-, daß ihre Bürger nicht nebeneinanderherleben, sondern ihr Leben, gemeinsam, miteinander, gestalten. Deswegen sind die Verhaltensweisen unserer Mitbürger, ihre Einstellungen und Gefühle zu sich und anderen von hoher Bedeutung für die Politik.

In der letzten Zeit habe ich über die Distanz nachgedacht, mit der sich heute einzelne und Gruppen in der Bundesrepublik gegenüberstehen. Bei mir wie bei vielen anderen verstärkt sich der Eindruck, die Menschen in unserem Land reden heute nicht genug miteinander, sie tun nicht oft genug etwas miteinander, sie gehen vielleicht auch nicht so selbstverständlich in gegenseitigem Respekt miteinander um, wie wir alle das uns eigentlich wünschen.