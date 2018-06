Die seit Jahren heiß umstrittene Fusion der Stadtsparkasse Köln mit der Kreissparkasse Köln zur größten deutschen Sparkasse mit einem Bilanzvolumen von rund 13 Milliarden Mark ist zunächst an den zustimmungspflichtigen Kreistagen gescheitert, in Wahrheit wohl am Widerstand des Vorstandes der Kreissparkasse, der an seiner Selbständigkeit nicht rütteln lassen wollte.