Von Rolf Michaelis

Im "Vorwort zur Dichtung des Bühnenfestspieles ‚Der Ring des Nibelungen‘" schreibt Richard Wagner 1862 über Bayreuth, "eine der minder großen Städte Deutschlands und günstig gelegen": "Im vollen Sommer wäre für jeden dieser Besuch zugleich mit einem erfrischenden Ausfluge verbunden ... Da ... dieses heute ein Bühnenfest, nicht ein Eß- oder Trink-Fest ist, so könnte außerdem, wie sonst Musik und Rede zur Stärkung der Eß- und Trinklust in Pausen verwendet würden, diesmal in den leicht zu verlängernden Zwischenakten jede mögliche Erfrischung, wie ich annehme: in sommerlich freier Abendluft, füglich mit zur Ökonomie der Geistestätigkeits-Entwickelung verwendet werden."

Hundert Jahre später ist die Hauptstadt des bayerischen Regierungsbezirkes Oberfranken im "Zonenrandgebiet" des geteilten Deutschland "günstig gelegen" allenfalls für die aus Leipzig oder Dresden verpflichteten Sänger und Regisseure. Im hundertundzweiten Jahr nach Gründung der Festspiele kann man zwar in den einstündigen Pausen zwischen den jeweils drei Akten der vier Musikdramen des "Rings" fast "jede mögliche Erfrischung in sommerlich freier Abendluft" genießen – wichtiger ist, daß Bayreuth nicht zum Eß- und Trink-Fest heruntergekommen, sondern eine Hauptstadt der Kunst geblieben ist. Von dem Provinz-Nest im Winkel zwischen Fichtelgebirge und Fränkischem Jura gehen noch – endlich wieder – während vier Sommerwochen künstlerische Energien aus, die in den Theater-Metropolen nicht nur Europas weiterwirken.

Wer das vier Abende lang nicht während der Aufführung von "Rheingold", "Walküre", "Siegfried", "Götterdämmerung" hören/sehen mag, kann es erleben in dem selbst Wagnersches Fortissimo überdröhnenden Beifalls- und Protest-Ritual, in das jede Aufführung explodiert. Was bringt erwachsene Leute dazu, bis zu einer halben Stunde stehend, rhythmisch mit den Füßen stampfend, in die Hände klatschend, pfeifend, kreischend, "Bravo!" oder "Buh!" brüllend, nach einer vier- oder fünfstündigen Aufführung in einem Theater ohne Klima-Anlage auszuharren? Jetzt werden die Sänger/Darsteller zu Zuschauern/Zuhörern: Der Kampf tobt zwischen Gruppen im Saal. (Fast) einhelliger Jubel für die singenden Schauspieler; überschnappender Widerspruch, sobald die beiden Franzosen, Patrice Chéreau (Inszenierung) und Pierre Boulez (musikalische Leitung), an die Rampe treten. Daß zwischen gepriesener und geschmähter Leistung – notwendig – ein ursächlicher Zusammenhang bestehen muß: vergessen. Dabei weiß doch, wer sich auf den harten Klappsitz in Bayreuth zwängt, was ihn erwartet: Die – schon in die Theatergeschichte eingegangene – Aufführung ist zwei Jahre alt.