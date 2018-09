Eine zusätzliche Gebühr für Übergepäck mußte Ex -Krupp-Chef Ernst Wolf Mommsen beim Urlaubsflug nach Griechenland zahlen. Der Grund: Mommsen trug einen Koffer voller Akten mit sich, um auch in seinem Feriendomizil an der Sanierung des angeschlagenen Bauunternehmens Beton- und Monierbau AG arbeiten zu können. Mommsen ist Aufsichtsratsvorsitzender des Düsseldorfer Bauunternehmens, das am 4. Oktober durch eine dann von der Hauptversammlung zu beschließende Kapitalerhöhung endgültig gerettet werden soll.