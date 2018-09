Von Gunter Hofmann

Stuttgart, im August

Die 71 CDU-Abgeordneten des baden-württembergischen Landtages ächzten Anfang dieser Woche unter der Qual der Wahl, die ihnen am Mittwoch bevorstand. Ein neues, durchschlagendes Argument tauchte in den Überlegungen nicht mehr auf. Die Entscheidung blieb schwierig bis zur letzten Stunde, denn bei der Suche nach einem Nachfolger für Hans Karl Filbinger als Ministerpräsident stand viel auf dem Spiel: für die stets erfolgreiche Regierungspartei des Landes, für die irritierte Opposition im Bund, schließlich auch für die schwierige Stadt Stuttgart.

Die Alternative hatte sich im Grunde schon seit Jahren, in aller Schärfe allerdings erst in den vergangenen zehn Tagen abgezeichnet: Lothar Späth oder Manfred Rommel. Die Fraktion kennt Späth. Ihr erscheint er nicht als Risiko. Auch drei der vier südwestdeutschen CDU-Bezirksverbände ließen wissen, daß sie ihm zuneigen – mit Ausnahme des Bezirks Südbaden. Beim Parteivolk hingegen hat sich vor allem Rommel einen Namen gemacht. Er ist volkstümlich und versteht sich der Medien geschickt zu bedienen. Späth wie Rommel ragen auf ihre Weise aus einer Partei heraus, die viel Resonanz, aber nicht so viele „Köpfe“ besitzt.

Rommel schlug in seiner Amtszeit als Stuttgarts Oberbürgermeister aus Sprödheit plötzlich charismatische Funken; Späth reüssierte mit Sachkompetenz erst als junger Fraktionschef und später als Innenminister. Rommel hat bundesweit ein fast legendäres Image gewonnen, als Mann von Moral und liberalen Prinzipien; und im eigenen Ländle als einer, der sich mit einer Mischung aus List, Chuzpe, Selbstironie und Bodenständigkeit populär zu machen versteht. Späth hat die Schwaben mit seiner quirligen Umtriebigkeit oft vor den Kopf gestoßen; aber beim Rotwein im kleinen Kreis allabendlich mit seiner Leutseligkeit dann wieder versöhnt.

Die CDU-Fraktion wußte, beide haben bisher Erfolg gehabt und dennoch fehlt die Garantie, daß es dabei bleibe. Vielleicht wurde der eine unter-, der andere überschätzt? Auch das hat die Wahl erschwert.

Der vierzigjährige Späth ist eine Art politischer Selfmademan, der Erfolgserlebnisse auch im Widerspruch sucht; nicht ungern gegen akademische Hochnäsigkeit, die ihn peinigt. Zumindest gut erfunden ist die Geschichte, 1967 sei der bis dahin politisch Heimatlose eher aus Zufall bei der CDU gelandet. Hätte es auch die SPD sein können? Im aufstrebenden Städtchen Bietigheim ist der Aufsteiger im gleichen Jahr Bürgermeister geworden, und das mit sämtlichen Stimmen der Sozialdemokraten. Ein Jahr später schlug er bei den Landtags Wahlen, im SPD-sicheren Wahlkreis Ludwigsburg II glatt den sozialdemokratischen Gegenkandidaten. Er hatte eine Marktlücke erspäht – das ist Wohl seine Stärke geblieben. Kaum war er bei der „Neuen Heimat“, dem Wohnungsbau-Giganten, rückte er auch in den Vorstand in Hamburg auf. Die Hanseaten konnten ihn gut brauchen. Mit einem Bein in der Parteiarbeit, mit dem anderen in der Gewerkschaft: Späth liebt das, und er fühlt sich überall zu Hause.