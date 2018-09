Von Uwe Prieser

Da gucken Sie, was?“ sagt Ulrike Meyfarth. Und weil sie beim Lachen immer ein bißchen in der Hüfte einknickt, wirkt sie dabei nicht ganz so groß. Eine halbe Stunde zuvor war sie gerade über 1,95 Meter gesprungen und hatte einen deutschen Rekord aufgestellt. Und im vergangenen Jahr ist sie nicht höher hinausgekommen als einsdreiundachtzig.

„Da guckt man gar nicht mehr“, sage ich, „man braucht Sie ja nur anzusehen, und man weiß Bescheid.“

Ulrike Meyfarth hat sich in diesem Jahr zurückgeholt, was ihr als 16jährige nach ihrem Olympiasieg 1972 in München verlorengegangen war. Sie ist fröhlicher geworden und unbeschwerter, und man merkt ihr nicht mehr an, wie sie mit ihrer Athleten-Biographie zu kämpfen hatte.

Die Pflicht zur vollständigen Beschreibung verlangt hier die Erwähnung, daß die Meyfarth auch sonst äußerlich hinzugewonnen hat; einfach gesagt, sie ist hübschergeworden. Aber das würde sie selbst nicht akzeptieren und nicht hören wollen. Schmus. Mit Schmus hat sie als ehemaliges Wonnekind der Öffentlichkeit ihre Erfahrungen gesammelt; und auch damit, wie das ist, wenn man ins Mittelmaß zurückfällt und feststellt, daß sich niemand für einen selbst interessiert, sondern nur für die „Story“. Und die wird einem dann von anderen zurechtgelegt: Ulrike Meyfarth, das junge Mädchen, das seinem zu frühen Triumph zum Opfer gefallen ist. Auch Schmus.

Nun ist sie einsfünfundneunzig gesprungen und die 1,92 Meter, mit denen sie vor sechs Jahren Olympiasiegerin geworden ist, liegen mehr als nur drei Zentimeter unter ihr.

„Hin und wieder liest man von Ihnen, Sie wollten an den alten Kram von München am liebsten gar nicht mehr erinnert werden, und überhaupt sei Ihnen die Goldmedaille heute schnuppe?“ – Ulrike Meyfarth entgegnet, sie sei immer wieder an ihrem Olympiasieg gemessen und an ihn erinnert worden. Wie oft sie das gehört habe: du bist Olympiasiegerin, und die bringt danach nicht einmal einen Zentimeter mehr. Dabei sei in ihr eine Aversion entstanden. Und deshalb spiele sie die Goldmedaille bewußt runter. „Es war damals so unheimlich einfach für mich, Olympiasiegerin zu werden.“ Da sei sie mit ihrem Bewußtsein gar nicht richtig mitgekommen.