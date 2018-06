Unter vielen symbolträchtigen Szenen beim Besuch des chinesischen Parteichefs und Premierministers Hua Kuo-feng in Rumänien und Jugoslawien war eine besonders beziehungsvoll: Auf der Piata Victoriei in Bukarest, dem Siegesplatz, wo die Organisatoren des Jubels Zehntausende von Menschen zusammengezogen und mit Kindergymnastikgruppen, drahtigen Sportstudenten in rotem Dreß, Männergesangsvereinen in schwarzem Anzug, Soldaten- und Frauenchören sowie pittoresken Folkloregruppen drapiert hatten – auf diesem Siegesplatz nun zog eine den Nationaltanz wirbelnde Gruppe unter unbeschreiblichem Lärm Hua Kuo-feng und Nicolae Ceausescu in den temperamentvollen Reigen hinein.