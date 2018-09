Von Hans-Jürgen Heinrichs

„Der junge Puma wird mit geflecktem Fell geboren. In der Folge überwindet er die Flecken. Das ist die Macht des Pumas gegen seine Ahnen.“ Henri Michaux

Manchmal machten mir Sades Konstruktionen Lust und Angst. So lernte ich einiges zu verstehen. Von ihm und von mir. Ich lebte zeitweilig in Sadeschen „thrills“ und veränderte mich.

Es war die Erfahrung des Fremden in ihm, die mich anzog und mich bestärkte in meiner Selbst-Ethnographie: in der Suche des Fremden, des Magischen und Abgespaltenen, des Gebrodienen und Verletzten in mir. Ich fand dafür das Wort: das Gebrochen-Grandiose.

Ich meine damit die Bewahrung einer narzißtisch starken Selbsteinschätzung, lächelnd und bedenklich angesichts eigener Schwächen und der Erfahrung, daß kein Allmachtsgefühl, das man je hatte, real berechtigt ist, daß in jeder Fähigkeit, in der man sich als einzig empfand, ein anderer der Bessere ist. Das grandiose Selbstgefühl ist nur dann im Sinne des Lebens – und dient nicht dazu, eine Mauer der Arroganz, Dummheit, Selbstherrlichkeit und Weltfremde aufzurichten – wenn man lernt, die illusionären und imaginären Teile dieses Selbstgefühls zu sehen und bewußt zu integrieren. Das außerhalb von einem selbst liegende Reale in das eigene (an sich selbst entdeckte) Grandiose zu vermitteln – das ist, glaube ich, der Ausweg aus der so oft und so hartnäckig gestellten Alternative: Innen- oder Außenwelt, Realität oder Phantasie, realistisch oder surrealistisch, dokumentarisch oder fiktiv.

Für das neurotisch-gebrochene Grandiose gibt es in unserer Gesellschaft Freiräume: man kann sich damit in der Realität auseinandersetzen. Anders der Perverse. Seine Möglichkeiten, real grandios zu sein, seine Begierden und Verletzungen zu leben, sind extrem gering, auf wenige Objekte und Orte begrenzt und auch hier nur sehr eingegrenzt: in einem bestimmten Park sich zu exhibitionieren, in einer Toilette seine Form von Homosexualität und Voyeurismus vielleicht nur angstvoll und verkrampft zu praktizieren, seinen Fetischismus in der (nur verkümmerten) Konzentration auf ein Paar Stiefel zu genießen, Sadismus oder Masochismus in einem Salon marktkonform auszuüben. Die Schwierigkeit des Umgangs mit seiner Perversion in gesellschaftlichen Realität hält den Perversen weitgehend davon ab, sein Selbstgefühl in der Realität zu brechen, eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Anteilen seines Grandiosen zu führen; er stilisiert es in der Imagination und läßt es in der Realität verkümmern, spaltet sich davon ab.

Sade ist dafür ein extremes Beispiel. Er hat seine Konflikte und Widersprüche, die Brechungen und das Gebrochene eines jeden echten Selbstgefühls in total ritualisierter Perversion aufgelöst. Das Sadesche Grandiose bringt uns nur weiter, wenn wir seine Starrheit und Enge, die Verweigerung des Lebens und deren Ursachen in ihm erkennen.