Von Gerd Albers

Die Medien sind voller Kritik an Architektur und Städtebau der Gegenwart: Es ist alles unbefriedigend, unzulänglich, miserabel. Solche harten Urteile beziehen sich auf alle Maßstabsebenen – vom Architekturdetail, das einfallslos oder brutal genannt wird, über Gebäude und Gebäudegruppen, die steril und monoton heißen, bis zu den Städten, die als chaotisch, unwirtlich, menschenfeindlich gelten. Und natürlich weiß man auch ganz genau, wer schuld daran ist: Die Architekten und die Städtebauer, die mit Expertenarroganz jahrzehntelang falschen Vorstellungen anhingen, nun aber offenbar, soweit überhaupt zur Einsicht fähig, keinen Ausweg mehr wüßten. Einer der Kritiker urteilte: „Der Neubau der deutschen Städte in den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Fehlschlag. Die zweite Stadtzerstörung in diesem Jahrhundert hat Milliarden gekostet und nichts gebracht als schäbiges Obdach und verbaute Umwelt. Die moderne Architektur ist tot...“

Haben die Kritiker recht? Wenn ja, wie war es möglich, daß ein ganzer Berufsstand so ganz und gar von Gott verlassen vor sich hinbaute? Oder haben die Kritiker vielleicht erst seit kurzem recht – haben sich vielleicht in den letzten Jahrzehnten der Kanon der Wertmaßstäbe und die Grundsätze der Gestaltung so sehr verändert, daß nunmehr schon die unmittelbare Vergangenheit als verfehlt erscheint? Oder haben die Kritiker nicht recht – und woher kommt dann diese Einmütigkeit negativer Urteile?

Jede der drei genannten Möglichkeiten trifft bis zu einem gewissen Grade zu. Vieles ist unbefriedigend, war es schon bei seiner Entstehung; anderes, zu seiner Zeit hoch gelobt, ist dem Wandel der Wertmaßstäbe zum Opfer gefallen; und schließlich ist an der Kritik selbst vieles schief oder falsch.

Zum ersten: Tatsächlich ist eine Fülle von Fehlentwicklungen zu verzeichnen. Sie beruhen allerdings nur zum Teil auf Inkompetenz oder Verblendung von Architekten und Planern, in erster Linie vielmehr auf unklarer Zielformulierung durch den Auftraggeber, auf mangelnder Erforschung elementarer Lebenszusammenhänge und auf Kompetenz- und Interessenkonflikten zwischen den beteiligten Personen, Gruppen oder Körperschaften – zwischen Privaten und der öffentlichen Hand einerseits, zwischen öffentlichen Planungsträgern verschiedener Ressorts oder konkurrierender politischer Ebenen andererseits.

Zum zweiten: Unsere Wertmaßstäbe in Architektur und Städtebau haben sich seit dem Kriege erheblich gewandelt – und das nicht einmal, sondern mehrfach. Solche Wandlungen gab es im Bereich der Gestaltung – sowohl in der Architektur als auch in den größeren räumlichen Zusammenhängen des Städtebaues –, es gab sie in der Einschätzung des Verkehrs und seiner Bedeutung oder in der Beurteilung systemtheoretischer Methoden als Lösungsverfahren für Planungsprobleme, und es gab sie schließlich auch in der Bewertung von Planung als Werkzeug prometheischer Veränderung der Welt nach menschlichem Entwurf.

Zum dritten: Ein großer Teil der Kritik spiegelt ein allgemeines Unbehagen an der gegenwärtigen Kultur – an der Massenhaftigkeit heutigen Lebens, an der wachsenden Bürokratisierung, an den zunehmenden Abhängigkeiten in einer immer enger sich verflechtenden Welt, an der Notwendigkeit wachsender Reglementierung angesichts der sich steigernden Raumansprüche für fast alle menschlichen Tätigkeiten. Architektur und Städtebau sind Bereiche, in denen sich solche Entwicklungen sichtbar niederschlagen, und deshalb offenbar gute Zielscheiben: An ihnen läßt man das Unbehagen an der Gesellschaft den Kulturpessimismus, vielleicht auch die Zukunftsangst aus, hier sucht man einen Sündenbock festzunageln.

Aber gut und schlecht gibt es nun einmal nur angesichts von Alternativen. Alternativen zu unserer zeitgeschichtlichen Situation – wenn es sie gibt – liegen im Bereich menschlicher Grundwertungen, allenfalls auf politischem, schwerlich auf architektonischem Gebiet. Architektur und Städtebau sind keine mathematischen Gleichungen, für die es jeweils eine richtige und eine unbestimmte Zahl falscher Lösungen gäbe. Hier geht es vielmehr um Abwägungsprozesse zwischen den Gewichten verschiedener, zum Teil gegenläufiger Ziele, zwischen unterschiedlichen Wegen zu solchen Zielen, zwischen verschiedenartigen dabei einzusetzenden Mitteln. Offenbar sind nur wenige Kritiker mit dem Wesen dieser Prozesse vertraut, mit den Sachverhalten, um die es geht, mit den Kräften, die hier die Prioritäten bestimmen.

Ein Blick in die Vergangenheit – unerläßlich zum Verständnis der heutigen Situation – zeigt eine eigentümliche Parallele in der Zeit um die Jahrhundertwende. Damals hatten die Städte innerhalb der vorangegangenen drei Jahrzehnte durch das alle bisherigen Maße sprengende Wachstum eine ganz neue Prägung erfahren; sie hatten ihre alte Form verloren und – so war das einhellige Urteil der Zeit – keine neue gefunden.