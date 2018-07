Die Freude über die Mitfahrgelegenheit in der Kosmonautenkapsel „Sojus 31“ ließ die Zeitungen in der DDR für eine Weile die Abgrenzungsdoktrin vergessen: „Der erste Deutsche im All ein DDR-Bürger“, jubelte das SED-Blatt Neues Deutschland und mit ihm die gesamte DDR-Presse.