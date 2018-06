Rudi Arndt wurde fast poetisch: „Kassel – das ist beinahe der Mittelpunkt der SPD.“ Für den vergangenen Sonntag traf es (fast) zu: (Fast) alles, was in der SPD Rang und Namen hat, war in die nordhessische Stadt geeilt, um etwas aus der Taufe zu heben, das in der Abkürzung so häßlich klingt wie mit vollem Namen: „Bundes-SGK“ oder „Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland e.