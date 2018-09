Von Wolfgang Hoff mann

Als die Bundesanstalt für Arbeit arbeitslosen Deutschen unlängst zwangsweise mehr Mobilität verordnete, fühlte sich der Vorsitzende der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA), Helmut Rhode, an eine Kabinettssitzung erinnert, die er noch als Bildungsminister mitgemacht hat. Das war Ende 1975; das Kabinett hatte soeben ein 400-Millionen-Programm zur Mobilitätsförderung in der Wirtschaft beschlossen. Rhode damals respektlos; „Luftpumpeneffekt.“

Als die Kabinetts runde, neugierig vor allem der Kanzler, wissen wollte, was er denn meine, erzählte der sonst eher trockene Rhode launig die Geschichte vom alten Fahrrad mit dem defekten Hinterreifen. Alle zehn Minuten habe er absteigen müssen, um neu aufzupumpen. Genutzt hat das nichts. Am Ende sei das Hinterrad völlig defekt gewesen, selbst pumpen habe da nicht mehr geholfen. Trotz allgemeiner Heiterkeit befand die Runde Rhodes Vergleich zwischen seinem defekten Fahrrad und dem 400-Millionen-Programm werde der Sache wohl doch nicht ganz gerecht.

Im nachhinein hat Helmut Rhode jedoch recht behalten. Die Immobilität der deutschen Arbeitnehmer ist so fest zementiert, daß 400 Millionen zwar allerlei gefördert haben, nur keine Mobilität. Für die Bereitschaft, den Arbeitsort zu wechseln, war den Arbeitnehmern recht großzügige Umzugsbeihilfen versprochen worden. Kassiert haben indes nur jene, die einen solchen Wechsel ohnedies geplant hatten. Sie nahmen die Beihilfe schnell noch mit.

Zwar könnte tatsächlich so manche offene Stelle in der Bundesrepublik besetzt werden, wenn sich etwa Arbeitslose aus strukturschwachen Regionen mit Sack und Pack dorthin begeben würden, wo es noch Arbeit gibt. Aber das ist nicht Sache der Deutschen. Und es hat viele Gründe, die nicht einmal nur bei ihnen selber liegen.

Ein Grund ist zum Beispiel die jahrzehntelange mit staatlichen Mitteln geförderte Eigenheimpolitik vergangener Regierungen. Heute erschwert sie einen Umzug. Wer etwa im Bayerischen Wald sein Häuschen hat, am Ort aber keine Arbeit mehr findet, istkaum bereit, nach Nürnberg zu ziehen, wo ihm Lohn und Brot inklusive Unterkunft winkt. Selbst wenn er einen Nachmieter für das vom Munde abgesparte und oft noch nicht ganz bezahlte Häuschen findet, wird der Mieterlös nicht ausreichen, gleichwertigen Ersatz in der Stadt zu beschaffen. So bleibt er daheim und hofft auf bessere Zeiten,

Art und Umfang der Immobilität deutscher Arbeitnehmer hat das Arbeitsministerium nun einmal gründlich durchleuchten lassen. Was das Münchner Infratest Institut herausgefunden hat, beweist nur einmal mehr, daß sich Immobilität mit finanziellen Hilfen für die Arbeitnehmer auf keinen Fall von heute auf morgen lösen läßt.