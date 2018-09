Ost-Südsee: Gudhjem auf Bornholm, laut eigener Werbung ein „malerisches Südsee-Dörfchen“, bietet zur Nachsaison preiswerte Urlaubswochen in Ferienhäusern für vier bis sechs Personen. Zwei Wochen Aufenthalt für zwei Personen samt Fährfahrt von und bis Travemünde kosten 585 Mark. Informationen vom Dancenter, Spitalerstr. 16, 2000 Hamburg 1.

*

Almanach: Einen internationalen Atlas für 12,80 Mark mit Informationen über Almen und Hütten in den Alpen hat der Geo-Buch Verlag (Schleißheimer Straße 371 b, 8000 München 45) herausgebracht. Alle allgemein zugänglichen Berghütten sind mit Öffnungszeiten, Verkehrsverbindungen und benachbarten Wanderwegen aufgeführt.

Heilkunst: Aufgestaute Aggressionen mit dem Malerpinsel auf der Leinwand abzureagieren, ist das Ziel einer neuen Therapie, die den Patienten der Rothaarklinik des Kneippheilbades Bad Berleburg verordnet wird. Eine „größere Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient“ soll zudem dadurch erreicht werden, daß der Chefarzt mitmalt. Auskünfte bei der Kurverwaltung, 5920 Bad Berleburg, Tel. (0 27 51) 8 21.

*

Ehemühle: Die Hochzeitsnacht im Schloß Schönhagen ist der hoffentlich glanzvolle Höhepunkt eines Pauschalangebots der Stadt Kappeln an der Schlei, das von der Trauung in einer historischen Mühle über das üppige Hochzeitsmahl bis hin zur Unterbringung der Gäste die gesamte Gestaltung des Festes einschließt. Auskünfte beim Fremdenverkehrsverein, 2340 Kappeln an der Schlei, Schleswigstr. 1, Tel. (0 46 42) 45 55.

*

Schöööön: Eine Sonderflugreise zum Preis von 975 Mark führt zum Zirkusfestival in Monte Carlo vom 7. bis zum 12. Dezember, dessen Höhepunkt der Wettbewerb um den „Goldenen Clown“ ist. Auskünfte und Anmeldung bei Pantourist, Dreieichstr. 45, 6057 Dietzenbach, Tel. (0 60 74) 2 83 10.