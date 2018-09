Mit gedämpftem Schwung übten sich die Ökologie-Strategen in Einigkeit

Bad Segeberg

Einig, einig, einig. Kein anderes Wort wurde derart strapaziert. Nicht einmal das Wort „grün“. In den Knochen steckte allen noch das Debakel der Hessenwahl. Ein wenig disziplinierend wirkte zudem, die Anwesenheit des großen „Grünen“, des GAZ-Vorsitzenden Herbert Gruhl. Und dann fehlte die in Schleswig-Holsteins „Grüner Liste“ geduldete, weil undogmatische Linke. Sie war ausgerückt, die für dieses Wochenende vorgesehenen Aktionen gegen Kernkraftwerke mitzubestreiten. Ein übriges tat die gedämpfte Internatsatmosphäre in der Evangelischen Akademie Bad Segeberg. So blieb das erwartete Wortgefecht aus.

Mitglieder, Freunde und Sympathisanten der „Grünen Liste Schleswig-Holstein“, die der Einladung ihres Landesverbandes zum Wochenendseminar gefolgt waren, demonstrierten Harmonie. Gleichgesinnte im ökologischen Gedanken, nicht unbedingt auch in der ideologischen Gebrauchsanweisung, herbeigeeilt aus Niedersachen und Hamburg, . ermahnten zur Einigkeit, hatten Rundbriefe und Aufrufe dabei, in denen „mit grünen Grüßen“ vor Dauerstreitereien und falschen Allianzen, gewarnt wurde.

Tagungsleiter Hartwig Graf von Bernstorff („wo es um den Menschen, um die Schöpfung geht, fühlen wir als kirchliche Einrichtung uns solidarisch“) hatte für alle Fälle seine in Gruppentherapien erfahrene Frau mitgebracht und am Ausgang des Tagungsraumes stationiert. Konflikte jedoch wurden lediglich aufgezeigt, nicht ausgetragen, Flügelkämpfe, im Keim erstickt. Gräfin Inge von Bernstorff konnte nach der ersten Runde am Freitagabend an den folgenden zwei Seminartagen beruhigt zum Strickzeug, greifen.

Überdies hatten die in der „Grünen Liste Schleswig-Holstein“ organisierten Ökologiestrategen einen Monat zuvor Mitglieder des Kommunistischen Bundes und dessen mögliche Sympathisanten aus den eigenen Reihen aussortiert. Per Unvereinbarkeitsbeschluß.

Abspringen oder lernen