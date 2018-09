Inhalt Seite 1 — Was kostet ein zerstörter Baum? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Manchem Hausbesitzer, der den eigenen Garten hegt und pflegt, gehen die Bäume des Nachbarn auf die Nerven. Dem einen nehmen sie die Aussicht, dem anderen die Sonne, den dritten stört im Herbst das herunterfallende Laub. Nicht selten ist der Streit um einen Baum Anlaß für langjährige nachbarliche Streitigkeiten, die von beiden Seiten mit großer Verbissenheit geführt und manchmal auch vor Gericht ausgetragen werden.

Die Rechtslage ist meistens ziemlich klar: Vom Nachbargrundstück eingedrungene Wurzeln darf man abschneiden, ebenso überhängende Äste, wenn der Nachbar sie nicht selbst kappt (§ 910 BGB). Dagegen kann man die Beseitigung eines ganzen Baumes allenfalls dann verlangen, wenn der in den nachbarrechtlichen Bestimmungen der Länder oder Gemeinden festgelegte Abstand von der Grundstücksgrenze nicht eingehalten ist oder wenn der Baum direkt auf der Grenze steht, (§ 923 BGB). Vor allem in größeren Städten verbieten kommunale Bestimmungen außerdem häufig das Fällen von Bäumen von einer gewissen Größe an, wenn nicht vorher das Gartenbauamt zugestimmt hat.

Jedenfalls ist klar: Ohne Absprache mit dem Nachbarn darf man einen störenden Baum nicht einfach fallen – auch dann nicht, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten ist und selbst dann nicht, wenn der Baum direkt auf der Grenze steht. Wer einen nachbarlichen Baum in einer Nacht-und-Nebel-Aktion dennoch absägt oder ohne Absprache mit dem Nachbarn einen Grenzbaum beseitigt, handelt rechtswidrig und muß Schadensersatz leisten.

Das gilt auch für die zweite große Gruppe von Fällen, in denen die Zerstörung von Bäumen eine Rolle spielt: für Autofahrer, die bei einem Verkehrsunfall schuldhaft einen Baum angefahren haben.

Selbst wenn die Verpflichtung zum Schadensersatz grundsätzlich feststeht, stellt sich jedoch eine zweite Frage, die Richtern oft viel Kopfzerbrechen macht: Wieviel muß ein zum Schadensersatz verpflichteter „Baumsünder“ zahlen? Das Bürgerliche Gesetzbuch sagt im Paragraphen 249: „Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersätze verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.“ Da der abgesägte oder angefahrene Baum aber nicht einfach wieder aufgestellt werden kann, muß ein anderer Baum an seiner Stelle gepflanzt werden.

Der Streit geht nun darum, ob ein gleich alter und gleich hoher Baum gepflanzt werden muß – das kann, wenn es sich um ältere Bäume handelt, inklusive Transport- und Pflanzkosten 30 000 Mark und mehr kosten – oder ob ein junger Baum der gleichen Art nachgepflanzt werden. darf, dessen Anschaffung und Pflanzung für einige hundert Mark möglich ist. Vor allem die Haftpflichtversicherer der Autofahrer prozessieren in solchen Fällen durch mehrere Instanzen, um so ihr grundsätzliches Haftungsrisiko abzustecken. Einer zog sogar bis zum Bundesgerichtshof.

Das höchste deutsche Zivilgericht entschied: Für die Höhe des Schadensersatzes bei der Zerstörung eines Straßenbaumes muß „ein auf der Grundlage wirtschaftlich vernünftiger Anknüpfungspunkte geschätzter Wert“ zugrunde gelegt werden, „der die Differenz der Vermögenslagen vor und nach dem schadenstiftenden Ereignis zutreffend wiedergeben könnte“. Weder sei für einem „wirtschaftlich vernünftig denkenden Menschen“ ein Ersatzbaum diskutabel, der dem zerstörten Baum in Alter und Größe völlig gleiche, noch genüge es allein, einen jungen Baum nachzupflanzen.