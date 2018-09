Inhalt Seite 1 — Wie zu Kaisers Zeiten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herr Deparade, der Strom soll teurer werden, weil das Heizöl billiger geworden ist. Kann man so die Bonner Pläne für eine Erhöhung des Kohlepfennigs umschreiben?

Deparade: Ja. Daher habe ich große Zweifel, ob die Verbraucher, die demnächst einen rund fünfzig Prozent höheren Kohlepfennig zahlen sollen, dieses Paradoxon verstehen werden. Bei einem Durchschnittspreis von 19 Pfennig je Kilowattstunde würde die Belastung immerhin von rund ein auf 1,5 Pfennig steigen, denn es kommt ja noch das Ärgernis hinzu, daß der Kohlepfennig – der Mehrwertsteuer unterliegt. Damit führt eine Erhöhung des Kohlepfennigs zugleich zu einer entsprechenden Steigerung der Steuereinnahmen von Bund und Ländern, bereits 1979 auf annähernd 400 Millionen Mark.

Die höheren Zuschüsse, die die Elektrizitätswirtschaft: für den Einsatz deutscher Steinkohle erhält, führen zu sinkenden Stromerzeugungskosten. Haben Sie feststellen können, ob es schon zu Strompreissenkungen gekommen ist?

Deparade: Nein, nirgends. Im Gegenteil, die Strompreise sind in den vergangenen zwölf Monaten sogar noch um fast fünf Prozent gestiegen. Und das, obwohl fast ein Drittel der Elektrizität aus Steinkohle erzeugt wird, deren Einsatz in den vergangenen Monaten ständig billiger wurde. Die Verbraucher werden also dreifach belastet: durch den von ihnen zur Verbilligung des Steinkohleeinsatzes gezahlten und demnächst noch steigenden Kohlepfennig, durch die Nichtweitergabe der vom Ölpreisverfall ausgehenden Erzeugungskostensenkung und schließlich durch die Strompreiserhöhungen selbst.

Ist es denn Ihrer Meinung nach notwendig, auf eine vorwiegend durch den Verfall des Dollarkurses bedingte Heizölverbilligung gleich mit einer Heraufsetzung des Kohlepfennigs zu reagieren?

Deparade: Von der Mechanik des 3. Verstromungsgesetzes her ja. Das kann aber doch wohl kaum jemand so gewollt haben. Es ist zu vermuten, daß seinerzeit überhaupt nicht an die Möglichkeit eines einmal wieder sinkenden Ölpreises gedacht wurde.