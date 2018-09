Inhalt Seite 1 — Den linken Globetrottern die Leviten gelesen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Weltläufigen Linken wird zunächst einmal von links eins ausgewischt. Selbst aufgeklärte Globetrotter, von daheim durchaus mit dem „richtigen Bewußtsein“ ausgeschwärmt, verhielten sich in der Ferne nicht anders als der von ihnen verachtete Massentourist Müller auf Mallorca Sie verdrängten die soziale und politische Wirklichkeit der Gastnation und benutzten Land und Leute als Material für private Urlaubsträume. „Viele linke Einzel- oder Antitouristen sind nur vor der Tourismuswelle herfliehende Einzelgänger, Getriebene, die froh sind, ihr kleines Erhofftes doch noch gefunden und geborgen zu haben – keine Gegenkraft jedenfalls. Sie kritisieren den Massentourismus und haben doch als sein Vortrupp teil an seiner zersetzenden Wirkung.“ Solchermaßen die Leviten liest Gerhard Armanski Genossen in:

Und dieses Levitenlesen liest sich wiederum sehr hübsch. Wichtigstes Anliegen des Autors ist freilich, all denjenigen, die’s anscheinend noch nicht wissen, „bewußt“ zu machen, was sie anscheinend wissen müssen: Daß Urlaub, wie denn anders, Teil unseres gesamtgesellschaftlichen Daseins ist; also, in Armanskis Worten, „der Tourist, der sich der Sonne zuwendet, die Schatten der Gesellschaft, von der er sich abwendet, nicht los wird“.

Nun ist die Einsicht, daß das Freizeitverhalten des Menschen untrennbar verbunden ist mit seiner Arbeitswelt, nicht eben neu. Urlaub ist in der Tat Fortsetzung und Gegenstück des Alltags in einem. Die Tatsache, daß der Tourismus die Zwänge der Gesellschaft auszugleichen sucht, deren Fortschritte ihn zugleich möglich machen, belegt Armanski überaus beredt. Mit Statistiken, Meinungsumfragen, Zitaten schafft er das Bild eines sozial verkümmerten (Klein-)Bürgers, der seiner unwirtlichen Umwelt alljährlich mit letztem Energieaufwand wie zwanghaft entflieht, um dem Traum nach „archaischen Glücksmomenten“ in sanfteren Gefilden nachzujagen: „Die kostbarsten Tage des Jahres!“

Manchmal wird’s in dem Bemühen, treffend zu sein, allerdings unfreiwillig komisch: „Während der Arbeit ist der Lohnarbeiter entfremdet, außer sich, erst außer der Arbeit versucht er, bei sich zu sein“ – da ist dann wohl auch der Autor wortspielerisch ein wenig außer sich geraten. Die Entlarvung des „Wunschüberschusses“ aber, mit dem der normal geplagte Mensch in die Ferien zu ziehen pflegt, ist dem Sozialwissenschaftler Armanski um so gründlicher gelungen. So simple Fragen wie: Warum können Väter nur im Urlaub wirklich für die Kinder da sein oder Menschen vor allem in den Ferien zu neuer Zärtlichkeit mit dem Partner finden, diese Fragen könnten auch all jenen zu denken geben, die sich gemeinhin nicht als ausgebeutete Lohnarbeiter fühlen.

Außer diesen bekannten Traurigkeiten umfaßt das Buch all die düsteren Visionen, die uns gerade nach dem Sommer 78 bedrücken, belegt penibel den „hektischen Kreislauf von Entdeckung, Erschließung, Über(be)bauung, Beeinträchtigung bis Zerstörung kostbarer Urlaubsziele“.

Die in Bozen erscheinende Zeitung Dolomiten hat dieses Unbehagen auf die knappe Formel gebracht: „Der Tourismus tötet den Tourismus!“ Das Gastland beginnt von dem Massenansturm derer zu kapitulieren, die – wie Armanski sarkastisch feststellt – „nachdem sie die eigene Umwelt verpfuscht haben, nun die der anderen mit Ungestüm konsumieren“.