Der Hamburger Ruderer Peter Michael Kolbe verschaffte sich auf dem Karapiro-See in Neuseeland die Genugtuung, gleichzeitig mit seinem gelungenen Comeback einen großartigen Abgang zu feiern. Mit seinem Weltmeisterschafts-Sieg im Einer habe er es "denen" noch einmal gezeigt, sagte er, und vermutlich sei dies sein letztes Rennen gewesen.

Vor gut zwei Jahren, bei den Olympischen Spielen von Montreal, gehörte Kolbe zu den sichersten Anwärtern für eine Goldmedaille. Und es war infolgedessen eine der größten "nationalen" Enttäuschungen des deutschen Sports der Bundesrepublik, als statt der erwarteten Goldmedaille nur olympisches Silber heraussprang. Damals wurde Peter Michael Kolbe auf den letzten Metern von dem Finnen Pertti Karppinen überspurtet; und auf der Suche nach dem schrecklichen Bazillus dieser unerwarteten Niederlage kam es zu den widersprüchlichsten "Erklärungen".

Kolbe selbst lastete es den Medizinern an, ihm vor dem Rennen eine Spritze verpaßt zu haben, die ihm kurz vor dem Ziel der 2000-Meter-Strecke eine Art Blackout beschert hätte. Die Experten des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) konstatierten, der gute Kolbe wäre sein Rennen taktisch falsch angegangen. Die Öffentlichkeit war verschnupft.

Wie auch immer, Peter Michael Kolbe zog sich nach Montreal in den Schmollwinkel zurück, bis ihm der Gedanke kam, es "denen" noch einmal zu zeigen. Auf dem Karapiro-See war ihm keiner gewachsen, der Finne Karppinen landete abgeschlagen auf dem sechsten Platz.

Nun kann ein Sportverband wie der des DRV nicht aus dem Wellental herauskommen, wenn er nur auf die kleinste Bootsklasse, den Einer, setzt. Tatsächlich feierte in Neuseeland nicht nur Peter Michael Kolbe, sondern der gesamte Deutsche Ruder-Verband ein bemerkenswertes Comeback: aus Trotz. Für den DRV waren die Titelkämpfe von Neuseeland die Bestätigung eines Kurses, der in der – eigentlich ganz simplen – Erkenntnis besteht, daß eine Crew um so besser ist, desto mehr Kilometer sie gemeinsam zusammen rudert. Die Mannschaften des DRV waren bereits einen Monat vor dem Start zum Finale auf dem Karapiro-See.

Der Erfolg war ablesbar aus der Bilanz dieser Weltmeisterschaft: Gold für den Einer, Silber für den Achter und den Vierer mit Steuermann, Bronze für den Doppelvierer. Und bei den Damen gewann der deutsche Doppelvierer auch noch eine Silbermedaille. Der Platz Nr. 1 in der Rangliste des internationalen Rudersports gehört indes nach wie vor den Kollegen von "drüben": fünf Goldmedaillen und zweimal Silber.

Tatsächlich kann die materielle Sportförderung in der Bundesrepublik, die es den Ruderern erlaubte, schon einen Monat vorher in Neuseeland zu sein, nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Sportförderung in der DDR eine wesentlich stärkere gesellschaftliche Rücklage hat.